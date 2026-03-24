மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரயில்வே கொடுக்கும் சலுகைகள்.. என்னென்ன தெரியுமா?

Indian Railway Senior Citizen Rules 2026: இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்காக பல்வேறு சலுகைகளை வழங்கி வருகிறது. அவை என்னென்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
Indian Railway Senior Citizen Rules 2026: இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கு 2020ஆம் ஆண்டு வரை ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடியை வழங்கி வந்தது.
இந்தியாவில் தினமும் 15,000க்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது. தொலைதூரம் பயணிக்க விருப்பப்படுபவர்கள் பெரும்பாலும் ரயில்களில் தான் பயணம் மேற்கொள்வார்கள். ரயில்களில் தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணித்து வருகின்றனவர். அவர்களுக்காக பல்வேறு சலுகைகளையும் இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது.
குறிப்பாக, மூத்த குடிமக்களுக்கு பல்வேறு சலுகைகளை இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது. மூத்த குடிமக்களுக்கு ரயில் டிக்கெட் தள்ளுபடியை நிறுத்தினாலும், அவர்களுக்கு பல சலுகைகளை இந்தியன் ரயில்வே வழங்கி வருகிறது.
2020ஆம் ஆண்டு வரை மூத்த குடிமக்கள் ரயில் டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடியை பெற்று வந்தனர். 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட ஆண்களுக்கு 40 சதவீதமும், 58 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு 50 சதவீதமும் டிக்கெட் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி வழங்கப்பட்டு வந்தது.
ஆனால், கொரோனா காலத்தில் நிதி நிலைமையை சமாளிக்க இந்தியன் ரயில்வே மூத்த குடிமக்களுக்கான கட்டண சலுகைகளை நிறுத்திவைத்தது. தற்போது, மூத்த குடிமக்களுக்கு முழு கட்டணத்தில் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அவர்களுக்கான மற்ற சலுகைகள் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.
மூத்த குடிமக்கள் ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, அவர்களுக்கு தானாகவே கீழ்படுக்கை ஒதுக்கப்படும். மூத்த குடிமக்கள், 45 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்கள், கர்ப்பிணிகள் டிக்கெட் முன்பதிவின் போது, அவர்கள் கீழ்படுக்கைக்கான விருப்பத்தை தேர்ந்தெடுக்காவிட்டாலும், அவர்களுக்குக் கீழ் பெர்த் கொடுக்கப்படும்.
மூத்த குடிமக்களுக்காகவே ஒவ்வொரு ரயில் பெட்டியிலும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் படுக்கை ஒதுக்கப்படுகிறது. ஸ்லீப்பர் வகுப்பில் 7 படுக்கையும், 3 அடுக்கு ஏசி பெட்டியில் 5 படுக்கைகளும், இரண்டு அடுககு பெட்டியில் 4 படுக்கைகளும் ஒதுக்கப்பட்டு வருவதாக இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிகளுக்கு மேல் அல்லது மிடில் பெர்த் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால், அவர்களுக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில், கீழ் பெர்த்து கொடுக்கப்படும். ரயில்வே அதிகாரிகள் மூத்த குடிமக்களுக்கு கீழ் பெர்த் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுப்பார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அனைத்து ரயில்களில் குறிப்பிட்ட பெட்டிகளில் அவர்களுக்காக பிரத்யேகமாக படுக்கைகள் ஒதுக்கப்படுகிறது.