திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்

திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் தமிழக அரசால் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
1 /7

திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இலவசமாக உணவுத் திட்டத்தை துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி தொடங்கி வைத்தார்.  

2 /7

தமிழ்நாடு முழுவதும் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நேற்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.  

3 /7

இந்த திட்டம் அனைத்து மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் தொடங்கப்பட்டது. அதன் ஒருபகுதியாக திருவண்ணாமலையில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சி நேற்று திருவண்ணாமலை கலைஞர் நூற்றாண்டு பன்நோக்கு அரங்கத்தில் நடந்தது.  

4 /7

இந்த நிகழ்ச்சியில், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தை, துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி தொடங்கி வைத்ததுடன், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவர் வழங்கினார்.  

5 /7

இந்த திட்டம் குறித்து பேசிய துணை சபாநாயகர் தூய்மைப்பணியாளர்களின் நலனை பாதுகாக்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருவதாவும், அதில் உணவு வழங்கும் திட்டம் சிறப்பானது என்றும் கூறியிருந்தார்.  

6 /7

இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள், மாநகர செயலாளர் ப.கார்த்திவேல்மாறன், பகுதி செயலாளர் பா.ஷெரீப் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.  

7 /7

இந்த திட்டத்தின் மூலம் தினம்தோறும் காலையில் பணியாளர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கப்படும்.   

Tiruvannamalai Tiruvannamalai Sanitation Workers sanitation workers

