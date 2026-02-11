திருவண்ணாமலை தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அரசு வெளியிட்ட இலவச சிறப்பு திட்டம்

திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டம் தமிழக அரசால் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான கூடுதல் விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
திருவண்ணாமலை மாநகராட்சியில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இலவசமாக உணவுத் திட்டத்தை துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி தொடங்கி வைத்தார்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு இலவச உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நேற்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த திட்டம் அனைத்து மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி, பேரூராட்சிகளில் தொடங்கப்பட்டது. அதன் ஒருபகுதியாக திருவண்ணாமலையில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தின் தொடக்க நிகழ்ச்சி நேற்று திருவண்ணாமலை கலைஞர் நூற்றாண்டு பன்நோக்கு அரங்கத்தில் நடந்தது.
இந்த நிகழ்ச்சியில், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு உணவு வழங்கும் திட்டத்தை, துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி தொடங்கி வைத்ததுடன், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் அவர் வழங்கினார்.
இந்த திட்டம் குறித்து பேசிய துணை சபாநாயகர் தூய்மைப்பணியாளர்களின் நலனை பாதுகாக்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருவதாவும், அதில் உணவு வழங்கும் திட்டம் சிறப்பானது என்றும் கூறியிருந்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள், மாநகர செயலாளர் ப.கார்த்திவேல்மாறன், பகுதி செயலாளர் பா.ஷெரீப் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் தினம்தோறும் காலையில் பணியாளர்களுக்கு காலை உணவு வழங்கப்படும்.