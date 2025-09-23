ரஜினியை தவிர..ஜெயிலர் 2 படத்தில் இருக்கும் டாப் 5 ஹீரோக்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

Jailer 2 Cast Actors Appearing In Cameo : ரஜினி நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் சில முக்கிய நடிகர்கள் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?
Jailer 2 Cast Actors Appearing In Cameo : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்கிறார், இவருடன் சேர்ந்து பிற மொழியில் இருக்கும் டாப் நடிகர்கள் சிலர் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் வர இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?
2026-ல் ரிலீஸாகும் படங்களில், ரசிகர்கள் மனங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடந்து வருகிறது. இதில் ரஜினியை தவிர, பிற நடிகர்களும் கேமியோ கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
மலையாள நடிகர் மோகன்லால், ஏற்கனவே 2023ல் வெளியான ஜெயிலர் 2 படத்தில் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது இரண்டாம் பாகத்திலும் அவர் நடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார், ஜெயிலர் 2-வில் முன்னர் நடித்த ரோலிலேயே நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார், இதனால் முதல் படத்தை விட இவர் இதில் கொஞம் வித்தியாசமாக தோன்றலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
தெலுங்கு நடிகர் நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா (பாலையா) ஜெயிலர் 2 படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் இப்படத்தில் 20 நிமிடங்களுக்கு வருவாராம்.
எஸ்.ஜே.சூர்யாதான், ஜெயிலர் 2 படத்தில் வில்லன் என்று கூறப்படுகிறது. இயக்குநரும் நடிகருமான இவர், கடந்த சில வருடங்களாக வில்லனாக நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜெயிலர் 2 படத்தில், மலையாள நடிகர் பகத் பாசிலும் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும் அவருடைய கதாப்பாத்திரம் குறித்த எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை.
இந்த நடிகர்களின் கேமியோ ரோல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.