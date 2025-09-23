English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரஜினியை தவிர..ஜெயிலர் 2 படத்தில் இருக்கும் டாப் 5 ஹீரோக்கள்! யார் யார் தெரியுமா?

Jailer 2 Cast Actors Appearing In Cameo : ரஜினி நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் சில முக்கிய நடிகர்கள் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்க இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?

Jailer 2 Cast Actors Appearing In Cameo : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்கிறார், இவருடன் சேர்ந்து பிற மொழியில் இருக்கும் டாப் நடிகர்கள் சிலர் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் வர இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா?
1 /7

2026-ல் ரிலீஸாகும் படங்களில், ரசிகர்கள் மனங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது நடந்து வருகிறது. இதில் ரஜினியை தவிர, பிற நடிகர்களும் கேமியோ கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

2 /7

மலையாள நடிகர் மோகன்லால், ஏற்கனவே 2023ல் வெளியான ஜெயிலர் 2 படத்தில் கேமியோ கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது இரண்டாம் பாகத்திலும் அவர் நடித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

3 /7

கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார், ஜெயிலர் 2-வில் முன்னர் நடித்த ரோலிலேயே நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டார், இதனால் முதல்  படத்தை விட இவர் இதில் கொஞம் வித்தியாசமாக தோன்றலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

4 /7

தெலுங்கு நடிகர் நந்தமூரி பாலகிருஷ்ணா (பாலையா) ஜெயிலர் 2 படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் இப்படத்தில் 20 நிமிடங்களுக்கு வருவாராம்.

5 /7

எஸ்.ஜே.சூர்யாதான், ஜெயிலர் 2 படத்தில் வில்லன் என்று கூறப்படுகிறது. இயக்குநரும் நடிகருமான இவர், கடந்த சில வருடங்களாக வில்லனாக நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

6 /7

ஜெயிலர் 2 படத்தில், மலையாள நடிகர் பகத் பாசிலும் நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இருப்பினும் அவருடைய கதாப்பாத்திரம் குறித்த எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை. 

7 /7

இந்த நடிகர்களின் கேமியோ ரோல் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Jailer 2 Jailer 2 Cast cameo role rajinikanth Mohanlal Shiva Rajkumar

Next Gallery

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 8 மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு இவ்வளவா! மாதம் ரூ.2,58,666