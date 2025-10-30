ஜெயிலர் 2 படத்தில் இத்தனை நட்சத்திரங்களா! எல்லாருமே பவர்ஃபுல் நடிகர்களாச்சே..

Jailer 2 Powerful Cast And Crew : ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் யாரெல்லாம் நடித்துள்ளார்கள் என்பது குறித்த தகவல் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
Jailer 2 Powerful Cast And Crew : ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், பெரிய ஹிட் அடித்த படங்களுள் ஒன்று, ஜெயிலர். இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம், தற்போது உருவாகி வருகிறது. இதில் யாரெல்லாம் நடிக்க இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து தகவல் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ரஜினிகாந்த், ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து யாரெல்லாம் நடிக்கிறார்கள் தெரியுமா?
தெலுங்கு நடிகரும், ரஜினியின் நெருங்கிய நண்பருமான நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா (பாலைய்யா) ஜெயிலர் 2 படத்தில் 20 நிமிட காட்சியில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சிவராஜ்குமார், ஜெயிலர் படத்தில் நடித்திருந்தார். தற்போது ஜெயிலர் 2 படத்திலும் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஜெயிலர் 2 படத்தின் வில்லன்களுள் ஒருவராக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவர் நடிக்கிறாரா இல்லையா என்பது இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை. மோகன் லால் முதல் படத்தில் நடித்த கேரக்டரிலேயே ஜெயிலர் 2 படத்திலும் நடிக்கிறாராம். கூடவே, வித்யா பாலனும் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
மலையாள நடிகர் சூரஜ் வெஞ்சாரமூடு, ஜெயிலர் 2 படத்தில் முக்கிய கேரக்டரில் வருகிறாராம்.
வேட்டையன் படத்தில் ரஜினியுடன் சேர்ந்து நடித்த பகத் பாசில், இந்த படத்திலும் சேர்ந்து நடிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமன்னாவும் சந்தானமும், ஜெயிலர் 2 படத்தில் இணைவதாக பேசப்படுகிறது. படம் வெளியானால்தான், யாரெல்லாம் இதில் நடிக்கிறனர் என்பது தெரியும்.