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ஜனநாயகன் : விஜய் - திரிஷா சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்ன பேசுவார்கள்? ஜனனி சொன்ன சீக்ரெட்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 23, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:22 AM IST

Vijay - Trisha : ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியிருக்கும் நிலையில் லியோ சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் விஜய் - திரிஷா என்ன பேசுவார்கள்? என பிக்பாஸ் ஜனனி சீக்ரெட்டை கூறியுள்ளார்

 

Vijay - Trisha : லியோ படத்தின் சூட்டிங் ஸ்பாட் அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளார் பிக்பாஸ் ஜனனி. விஜய் - திரிஷா என்ன பேசுவார்கள்? எப்படி பேசுவார்கள் என்றும் கூறியுள்ளார்.

 

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இன்று முதமைச்சர் விஜய் நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகியுள்ளது. இந்த சூழலில் பிக்பாஸ் ஜனனி லேட்டஸ்டாக அளித்திருக்கும் பேட்டியில் தன்னுடைய லியோ பட சூட்டிங் ஸ்பாட் அனுபவங்களை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், விஜய் - திரிஷா சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எப்படி இருப்பார்கள்? என்ன பேசுவார்கள் என்பதை ஒபனாக கூறியுள்ளார்.

 

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ஜனனி பேசும்போது, "ஆஹா... ரெண்டு பேருமே ஜாலியா பேசுவாங்க. பெரும்பாலும் எனக்கு வர சீன்களுக்கெல்லாம் நான் நோட் பண்ணி இருக்கறதுனால, நான் ஏதாவது சொன்னா சாருக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும். 

 

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அப்போ த்ரிஷா மேம்க்கு கொஞ்சம் புரியறது கம்மியா இருக்கும். அப்போ அவங்க, "என்ன சொன்னாங்க? அப்படின்னு விஜய் சார்கிட்ட கேப்பாங்க. கேட்டா அவர் சொல்லுவாரு. அப்புறம், அவரு என்கிட்ட என்ன சொன்னேன்ங்கிறதையும் சும்மா சொல்லுவாங்க. அப்போ, ஸ்பாட்ல கொடுக்கிற ரியாக்ஷன் எல்லாம் கியூட்டா இருக்கும்.

 

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என்கிட்ட இப்போ கேட்டா, அந்த மாதிரி கியூட் மொமண்ட்ஸ் தான் நிறைய இருக்குது. விஜய் சார், திரிஷா மேம் ரெண்டு பேரும் எப்போ செட்டுக்கு வந்தாலும் அந்த இடமே ஒரு வேற மாதிரியான எனர்ஜியா மாறிரும். அவங்க ஹாய் அப்படின்னு சொல்லி பேசினாலே நமக்கும் அந்த எனர்ஜி வந்துரும்.

 

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சில டைம் நல்ல காமெடியாவும் இருக்கும். விஜய் - திரிஷா ரெண்டு பேரும் தனிப்பட்ட முறையில் பேசி பார்த்து இல்ல. எல்லா ஒன்னா இருக்கும்போது தான் பேசுவாங்க. நாங்க செட்டா இருக்கும்போது, செட்டாதான் கூட பேசுவாங்க. தனியா பேசுறது குறைவு. 

 

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பட் ஏதாவது சார் சொன்னா எங்ககிட்ட கேப்பாங்க. இப்ப சார் என்கூட இருந்து பேசி ஏதாவது ஜாலியா பேசிட்டு இருந்தா, "என்ன சார் சொல்றாரு?" அந்த மாதிரி ஜாலியா கேப்பாங்க. அவங்கன்னு சீன் வரும்போது நடிச்சு, அந்த சீன் ரிலேட்டிவா ஏதாவது பேசுவாங்க.

 

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கேம் செஷன்ஸ் ஏதாவது சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்துச்சா என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த ஜனனி, அதுக்கெல்லாம் டைம் கிடைக்கல என சிரிச்சிட்டே பதில் அளித்தார். ஏன்னா அப்படியே த்ரில் த்ரிலாதான் எல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு என்றும் தெரிவித்தார்.

 

TAGS:
vijay
Trisha

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