ஜனநாயகன்: விஜய் முதல் பூஜா ஹெக்டே வரை.. நடிகர், நடிகைகளின் சம்பளம் எவ்வளவு?

Jana Nayagan movie salary details: ஜனநாயகன் படம் வரும் ஜனவரி 09ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கும் நிலையில், இப்படத்தின் பட்ஜெட் என்ன? நடிகர், நடிகைகள் வாங்கிய சம்பளம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். இப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு வரும் ஜனவரி 09ஆம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. இப்படம் ரூ. 350 கோடி மதிப்பி உருவாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை மமிதா பைஜு: ஜனநாயகன் படத்தில் மமிதா பைஜு நடித்துள்ள நிலையில், இப்படத்திற்க்காக அவர் ரூ. 60 லட்சம் சம்பளம் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
நடிகை பூஜா ஹெக்டே: ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்திருக்கும் பூஜா ஹெக்டே அப்படத்திற்காக அவர் ரூ. 3 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக தெரிகிறது.
பாபி தியோல்: பிரபல நடிகர் பாபி தியோல், ஜனநாயகன் படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்திற்காக அவர் ரூ. 3 கோடி சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
அனிருத்: ஜனநாயகன் படத்திற்கு இசையமைத்திருக்கிறார் அனிருத். ராக்ஸ்டார் என ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் இவர் அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட்டாகி பிஸியான இசையமைப்பாளராக இருந்து வருகிறார். இவர் இப்படத்திற்காக ரூ. 13 கோடி சம்பளம் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
ஹெச். வினோத்: ஜனநாயகன் படத்தை இயக்கி இருக்கிறார் ஹெச். வினோத். இவர் இப்படத்திற்காக ரூ. 25 கோடி சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது.
விஜய்: ஜனநாயகன் படத்தின் நாயகன் விஜய், இப்படத்திற்காக ரூ. 220 கோடி சம்பளம் பெற்றுதாக கூறப்படுகிறது. தனது கடைசி படம் ஜனநாயகன் தான் என்றும் இனி முழு அரசியல் வாதியாக களமிறங்க உள்ளதாகவும் அவரே கூறினார்.