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ஜனநாயகன் 16வது நாள் வசூல்! வாஷ் அவுட்டா-இன்னும் தியேட்டரில் ஓடுதா?

Written ByYuvashree
Published: Aug 08, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:38 AM IST

Jana Nayagan Collection Day 16 : ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகி, 16 நாட்கள் கடந்துள்ளது. இந்த படம், இத்தனை நாட்களில் இப்படம் எவ்வளவு கலக்‌ஷன் எடுத்துள்ளது என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Jana Nayagan Collection Day 16 : முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் வெளியாகி, திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வரும் படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படம் வெளியாகி 16 நாட்கள் ஆகியிருக்கும் நிலையில், இப்படம் மொத்தமாக செய்திருக்கும் வசூல் என்ன என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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ஜனநாயகன்

முதல்வர் விஜய், சினிமாவில் இருந்து விலகுவதற்கு முன்பு கடைசியாக நடித்திருந்த திரைப்படம் ஜனநாயகன். இந்த படத்தை, ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருந்தார். பல மாதங்கள் காத்திருப்புகளுக்கு பிறகு இந்த படம் ஜூலை 23ஆம் தேதி வெளியானது.

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நடித்தவர்கள்

ஜனநாயகன் படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜூ, மோனிகா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் மசாலாவுடன் அரசியல், பெண்கள் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல விஷயங்களை பேசும் படமாக இருந்தது. 

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பிற படங்கள்

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகி 16 நாட்கள் கடந்திருப்பதை தொடர்ந்து, இந்த நாட்களில் ஸ்பைடர் மேன் திரைப்படம், டிசி என பல படங்கள் வெளியாகி விட்டது. இதையடுத்து, இந்த படங்களுக்கு மத்தியில் ஜனநாயகன் நிலைத்ததா இல்லையா? என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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திரையரங்கு காட்சிகள்

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாகி 16 நாட்கள் ஆகியிருந்தாலும், இந்த படத்தை பலர் இணையத்தில் கசிந்த போது பாத்திருந்தாலும் இப்படம் இப்போது வரை திரையரங்குகளில் பல காட்சிகளுடன் ஓடி வருகிறது. 

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பாக்ஸ் ஆபிஸ்

ஜனநாயகன் திரைப்படம், வெளியான 16 நாட்களில் சுமார் ரூ.300 கோடி வசூலித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்தியாவில் மட்டும் ரூ.186 கோடிக்கு மேல் வசூலித்திருக்கிறது. 

TAGS:
Jana Nayagan
Tamil Cinema
CM Vijay

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