ஜனநாயகன் லீக் விவகாரம்..படத்தின் எடிட்டர் படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து நீக்கம்!

Jana Nayagan Editor Pradeep Suspened : ஜனநாயகன் படத்தின் எடிட்டர் பிரதீப்.இ.ராகவ், ஜனநாயகன் திரைப்படம் கசிந்த காரணத்தால் தென்னிந்திய திரைப்பட நடிகர் சங்கத்திலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்
Jana Nayagan Editor Pradeep Suspened : விஜய்யின் கடைசி படமான ஜனநாயகன் சில நாட்களுக்கு முன்பு இணையத்தில் கசிந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து, இதற்கு எடிட்டர் பிரதீப்.இ.ராகவ்வும் ஒரு காரணம் என்று கூறி தென்னிந்திய படத்தொகுப்பாளர் சங்கம் அவரை தற்காலிக இடை நீக்கம் செய்திருக்கிறது.
விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான ஜனநாயகன், இணையத்தில் கசிந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இதற்கு காரணம், ஃப்ரீலான்ஸராக பணியாற்றிய உதவி படத்தொகுப்பாளர்தான் என்பதை சைபர் க்ரைம் போலீசார் கண்டுபிடித்தனர்.
போலீசார் உதவி படத்தொகுப்பாளரை கைது செய்ததையடுத்து, அவருக்கு முன் ஜாமின் வழங்கக்கூடது என்று படக்குழு தரப்பில் மனு கொடுக்கப்பட்டது. அந்த உதவி படத்தொகுப்பாளரும் உண்மையான குற்றவாளியை விட்டுவிட்டு தன்னை குற்றவாளி ஆக்கியிருப்பதாக கூறி முன் ஜாமீன் கோரியிருந்தார்.
தற்போது ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் இ.ராகவ் தென்னிந்திய படத்தொகுப்பாளர் சங்கத்திலிருந்து தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
”படத்தொகுப்பாளர் திரு. பிரதீப் E. ராகவ் அவர்கள் தென்னிந்திய திரைப்பட தொகுப்பாளர் சங்கத்தின் சட்ட விதிகளை மதிக்காமல் தொடர்ந்து ஜனநாயகன் உட்பட தான் பணியாற்றும் அனைத்து திரைப்படங்களுக்கும் சங்க உறுப்பினர் அல்லாதவர்களை உதவியாளராக பயன்படுத்துவது சங்க செயற்குழு முன் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வு சங்க சட்ட விதிகளுக்கு எதிரானது ” என்று தென்னிந்திய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் தெரிவித்திருக்கிறது.
மேலும், “ஜனநாயகன்” திரைப்படம் இணையத்தில் சட்டவிரோதமாக வெளியாக நேரடியாக திரு. பிரதீப் E. ராகவ் அவர்கள் காரணம் இல்லை என்றாலும், அவரது கவனக்குறைவே காரணமாக அமைந்துள்ளது என்பதை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இந்த நிலை தொடர்ந்தால் திரைப்பட துறையே செயலிழந்து போகும் அபாயம் உள்ளது. எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் நடக்காமல் தடுக்கும் கடமை தென்னிந்திய திரைப்பட தொகுப்பாளர் சங்கத்திற்கு உள்ளது” என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
”திரைத்துறையின் பாதுகாப்பு மற்றும் சங்கத்தின் மாண்பை காப்பாற்ற வேண்டி 17.04.2026 அன்று நடந்த அவசர செயற்குழு கூட்டத்தில், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் முன்னணி படத்தொகுப்பாளர்கள் முன்னிலையில் கலந்தாலோசிக்கப்பட்ட கருத்துக்களை கவனத்தில் கொண்டு திரு. பிரதீப் E. ராகவ் அவர்களை தென்னிந்திய திரைப்பட தொகுப்பாளர் சங்கம் “இடை நீக்கம்” செய்து இந்த அறிவிப்பை வெளியிடுகிறது. இந்த இடை நீக்க காலத்தில் சங்கம் திரு. பிரதீப் E. ராகவ் அவர்களுக்கு எந்தவிதமான ஒத்துழைப்பும் வழங்காது எனவும், மேலும் சகோதர சங்கங்கள் இந்த அறிவிப்புக்கு முழு ஆதரவு தருமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறோம்” என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.