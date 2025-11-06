ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாடல் ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? சுட சுட அப்டேட்..

Jana Nayagan First Single Release : விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் சிங்கிள் குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.
Jana Nayagan First Single Release : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகர் என பெயரெடுத்த விஜய், அரசியலில் முழுதாக களமிறங்கும் முன்பு ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்தார். இதுவே அவரது கடைசி படம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.
தமிழ் திரையுலகின் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் விஜய், ரசிகர்கள் மத்தியில் ‘பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்’ என்கிற பெயரையும் எடுத்திருக்கிறார். கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக, இவர் நடிக்கும் படங்கள் மூலம் இவருக்கு பல லட்சம் ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது.
விஜய், அரசியலில் களமிறங்கிய பிறகு தான் நடிக்கப்போவதில்லை என்பதை ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ அரசியல் கட்சியை அறிவிக்கும் போதே கூறிவிட்டார். இதையடுத்து, கடைசியாக கமிட்டாகியிருக்கும் படத்தில் நடித்து முடித்து விட்டு முழு நேர அரசியலில் இறங்க இருப்பதாக கூறினார்.
விஜய், கடைசியாக கமிட் ஆகியிருக்கும் படம்தான் ஜனநாயகன். இதனை ஹெச்.வினோத் இயக்குகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பூஜையுடன் சென்னையில் துவங்கியது. இதனை கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.
ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய், காவல் அதிகாரியாக நடிக்கிறார். இது குறித்து வெளியான டீசர் ரசிகர்களை பெரிதாக கவர்ந்தது.
ஜனநாயகன் படம், வரும் 2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி வெளியாகிறது. இதன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பணிகளும் நடந்து வருகிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜூ, நரேன், பிரியாமணி, பாபி டியோல் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.
ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் சிங்கிள் குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த சிங்கிள், வரும் நவம்பர் 8ஆம் தேதி வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.