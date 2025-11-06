English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாடல் ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? சுட சுட அப்டேட்..

ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் பாடல் ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? சுட சுட அப்டேட்..

Jana Nayagan First Single Release : விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் சிங்கிள் குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது.

Jana Nayagan First Single Release : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகர் என பெயரெடுத்த விஜய், அரசியலில் முழுதாக களமிறங்கும் முன்பு ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்தார். இதுவே அவரது கடைசி படம் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது.
1 /7

தமிழ் திரையுலகின் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கும் விஜய், ரசிகர்கள் மத்தியில் ‘பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங்’ என்கிற பெயரையும் எடுத்திருக்கிறார். கடந்த 30 வருடங்களுக்கும் மேலாக, இவர் நடிக்கும் படங்கள் மூலம் இவருக்கு பல லட்சம் ரசிகர் கூட்டம் இருக்கிறது.

2 /7

விஜய், அரசியலில் களமிறங்கிய பிறகு தான் நடிக்கப்போவதில்லை என்பதை ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ அரசியல் கட்சியை அறிவிக்கும் போதே கூறிவிட்டார். இதையடுத்து, கடைசியாக கமிட்டாகியிருக்கும் படத்தில் நடித்து முடித்து விட்டு முழு நேர அரசியலில் இறங்க இருப்பதாக கூறினார்.

3 /7

விஜய், கடைசியாக கமிட் ஆகியிருக்கும் படம்தான் ஜனநாயகன். இதனை ஹெச்.வினோத் இயக்குகிறார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு, கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பூஜையுடன் சென்னையில் துவங்கியது. இதனை கே.வி.என் புரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

4 /7

ஜனநாயகன் படத்தில் விஜய், காவல் அதிகாரியாக நடிக்கிறார். இது குறித்து வெளியான டீசர் ரசிகர்களை பெரிதாக கவர்ந்தது.

5 /7

ஜனநாயகன் படம், வரும் 2026ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி வெளியாகிறது. இதன் போஸ்ட் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் பணிகளும் நடந்து வருகிறது. 

6 /7

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மமிதா பைஜூ, நரேன், பிரியாமணி, பாபி டியோல் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர்.

7 /7

ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் சிங்கிள் குறித்த அறிவிப்பு தற்போது வெளியாகியிருக்கிறது. இந்த சிங்கிள், வரும் நவம்பர் 8ஆம் தேதி வெளியாகும் என தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 

Jana Nayagan vijay First single H Vinoth Anirudh Ravichander

Next Gallery

T20 World Cup 2026: சின்னசாமியில் போட்டியே கிடையாது... இறுதிப்போட்டி எங்கு நடக்கும்?