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ஜனநாயகன் படத்தின் டீசர் எப்போது? படக்குழு மாஸ் அப்டேட்! குஷியில் ரசிகர்கள்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 11, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:04 PM IST

Jana Nayagan Teaser Update: தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் விரைவில் திரையரங்கில் வெளியாக உள்ளது. இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் தயாரிப்பு முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், ரசிகர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

 

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தமிழக முதல்வர் விஜய் நடித்துள்ள ஜனநாயகன் திரைப்பட வெளியீட்டிற்காக ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். ஜனநாயகன் படத்தை கேவிஎன் தயாரிப்ப நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்த படத்தில் மமிதா பைஜு, பூஜா ஹெக்டே, பிரகாஷ் ராஜ் உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகர்கள் பலர் நடித்துள்ளனர்.

 

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2025, ஜனவரி 9ஆம் தேதி விஜய்யின ஜனநாயகன் படம் வெளியாக இருந்த நிலையில், தணிக்கைச் சான்றிதழ் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் காரணமாக படம் வெளியாகுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.  ஜனநாயகன் படத்தை எப்படியாவது சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு வெளியிட விட வேண்டும் என படக்குழு முயற்சி எடுத்து. 

 

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இறுதி வரை இதற்காக போராடியும் எந்த பலனும் கிடைக்கவில்லை. பல மாதங்கள் நீடித்த இந்த பிரச்னைக்கு ஜூலை 9ஆம் தேதி முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது. ஜனநாயகன் படத்திற்கு தணிக்கை வாரியம் இறுதியாக ’ஏ' சான்றிதழ் அளித்துள்ளது. இதனை அடுத்து, முதல்வர் விஜய்யை மீண்டும் திரையில் பார்க்கப்போகிறோம் என்கிற மகிழ்ச்சியில் ரசிகர்கள் உள்ளனர். 

 

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இந்த நிலையில் கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் முக்கியமான அப்டேட்டை வெளியிட்டுள்ளது. கேவிஎன் தயாரிப்பு நிறுவனம் i am cominggg.. விரைவில் தியேட்டரில் சந்திப்போம் நம்பா.. நண்பீஸ் என்ற பதிவை தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. 

 

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மேலும்,  படத்திற்கு ஏ சான்றிதழ் கிடைத்துள்ள நிலையில், அதனை அதிகாரப்பூர்வமாக போஸ்டரை வெளியிட்டு, தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், இன்னும் சில தினங்களில் ஜனநாயகன் படத்திற்கான டீசர் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், ஜூலை மாதத்திற்குள் ஜனநாயகன் திரைப்படம் தியேட்டரில் வெளியாகும் என சினிமா வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. இதனால், ரசிகர்கள் குஷியில் உள்ளனர்.

TAGS:
Jana Nayagan
Jana Nayagan Teaser
CM Vijay

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