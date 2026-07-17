/ஜனநாயகன் படத்திலிருந்து..புது பாடல் ரிலீஸ்! ரொம்ப நல்லாயிருக்கே..

Jana Nayagan : மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாக இருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்திலிருந்து புதிய பாடல் தற்போது ரிலீஸ் ஆகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
Jana Nayagan : முதல்வர் விஜய், மமிதா பைஜு, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்திலிருந்து அடுத்த சிங்கிள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தின் சமீபத்திய அப்டேட் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது.
ஜனநாயகன் படம்தான், முதல்வர் விஜய் கடைசியாக நடித்த படமாகும். இந்த படத்தை வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி முதல் திரையரங்குகளில் பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னர் இந்த படத்திலிருந்து புதிய பாடல் ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்திலிருந்து தற்போது ‘அடியே என் பூந்தேனே’ என்கிற பாடல் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த பாடல், தந்தைக்கும் மகளுக்குமான பாடலாக உருவாகி இருக்கிறது. இதனை அனிருத் இசையமைத்து பாடியிருக்கிறார்.
அடியே என் பூந்தேனே என்கிற இந்த பாடலை, கார்த்திக் நேத்தா எழுதியிருகிறார். அனிருத்துடன் சேர்ந்து ரவி.ஜி என்பவர் பாடியிருக்கிறார்.
ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ப்ரீ-புக்கிங் விரைவில் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்னர் பிற மாநிலங்களின் சில நகரங்களில் இப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவானது தொடங்கி விட்டது.