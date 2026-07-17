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ஜனநாயகன் படத்திலிருந்து..புது பாடல் ரிலீஸ்! ரொம்ப நல்லாயிருக்கே..

Written ByYuvashree
Published: Jul 17, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:59 PM IST

Jana Nayagan : மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியாக இருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்திலிருந்து புதிய பாடல் தற்போது ரிலீஸ் ஆகியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Jana Nayagan : முதல்வர் விஜய், மமிதா பைஜு, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்டோரின் நடிப்பில் வெளியாக இருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்திலிருந்து அடுத்த சிங்கிள் தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Jana Nayagan1/5

ஜனநாயகன்

மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும் படங்களுள் ஒன்றாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படத்தை ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கிறார். இந்த படத்தின் சமீபத்திய அப்டேட் ஒன்று தற்போது வெளியாகி இருக்கிறது. 

CM Vijay2/5

முதல்வர் விஜய்

ஜனநாயகன் படம்தான், முதல்வர் விஜய் கடைசியாக நடித்த படமாகும். இந்த படத்தை வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி முதல் திரையரங்குகளில் பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னர் இந்த படத்திலிருந்து புதிய பாடல் ஒன்று வெளியாகியிருக்கிறது. 

Song3/5

பாடல்

ஜனநாயகன் திரைப்படத்திலிருந்து தற்போது ‘அடியே என் பூந்தேனே’ என்கிற பாடல் வெளியாகி இருக்கிறது. இந்த பாடல், தந்தைக்கும் மகளுக்குமான பாடலாக உருவாகி இருக்கிறது. இதனை அனிருத் இசையமைத்து பாடியிருக்கிறார்.

Adiye En poonthene4/5

அடியே என் பூந்தேனே

அடியே என் பூந்தேனே என்கிற இந்த பாடலை, கார்த்திக் நேத்தா எழுதியிருகிறார். அனிருத்துடன் சேர்ந்து ரவி.ஜி என்பவர் பாடியிருக்கிறார். 

Pre Booking5/5

ப்ரீ-புக்கிங்

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ப்ரீ-புக்கிங் விரைவில் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு முன்னர் பிற மாநிலங்களின் சில நகரங்களில் இப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவானது தொடங்கி விட்டது.

TAGS:
Jana Nayagan
CM Vijay

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