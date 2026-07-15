/ஜனநாயகன் ஜூலை 23ஆம் தேதி ரிலீஸ்! டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது?

Jana Nayagan Release Date : முதல்வர் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி வெளியாகி இருக்கிறது. படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது? இதோ அது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி வெளியாகி இருக்கிறது. சமீபத்தில்தான் இப்படத்திற்கு பெரும் போராட்டங்களுக்கு பிறகு ‘ஏ’ சான்றிதழும் கிடைத்தது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என கே.வி.என் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது. இதனால், ரசிகர்கள் குதூகலத்தில் இருக்கின்றனர். இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாக இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே உள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
வழக்கமாக, எந்த பெரிய படம் வெளியாவதற்கும் 4-5 நாட்களுக்கு முன்பு டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கி விடும். இதனால், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு வரும் 17ஆம் தேதி அல்லது 18ஆம் தேதி தொடங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
முதல்வர் விஜய்யை, கடைசியாக ஒரு முறை தியேட்டரில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் இருக்கும் அதே சமயத்தில் இதுதான் அவரை தியேட்டரில் பார்ப்பது கடைசி முறை என்று நினைக்கும் போது சோகமாக இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் பலர் பேசி வருகின்றனர்.