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ஜனநாயகன் ஜூலை 23ஆம் தேதி ரிலீஸ்! டிக்கெட் புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது?

Written ByYuvashree
Published: Jul 15, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:22 PM IST

Jana Nayagan Release Date : முதல்வர் விஜய் கடைசியாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி வெளியாகி இருக்கிறது. படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது? இதோ அது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

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ஜனநாயகன்

ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் கேவிஎன் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருக்கும் திரைப்படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ரிலீஸ் தேதி வெளியாகி இருக்கிறது. சமீபத்தில்தான் இப்படத்திற்கு பெரும் போராட்டங்களுக்கு பிறகு ‘ஏ’ சான்றிதழும் கிடைத்தது.

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கேவிஎன்

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வரும் 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என கே.வி.என் ப்ரொடக்‌ஷன்ஸ் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது. இதனால், ரசிகர்கள் குதூகலத்தில் இருக்கின்றனர். இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் உள்ளனர்.

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ப்ரீ புக்கிங்

ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாக இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே உள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் தொடங்குவது எப்போது என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. 

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தேதி

வழக்கமாக, எந்த பெரிய படம் வெளியாவதற்கும் 4-5 நாட்களுக்கு முன்பு டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கி விடும். இதனால், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதிவு வரும் 17ஆம் தேதி அல்லது 18ஆம் தேதி தொடங்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

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கடைசியாக

முதல்வர் விஜய்யை, கடைசியாக ஒரு முறை தியேட்டரில் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலுடன் இருக்கும் அதே சமயத்தில் இதுதான் அவரை தியேட்டரில் பார்ப்பது கடைசி முறை என்று நினைக்கும் போது சோகமாக இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் பலர் பேசி வருகின்றனர்.

TAGS:
Jana Nayagan
vijay

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