  Tamil News
  Photos
  • ஜனநாயகன் பட ரிலீஸ்.. இந்த 3 தேதிகள்தான் டார்கெட்? தேர்தல் வேற வருதே!

Jana Nayagan Release Date: ஜனநாயகன் படம் பெங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 09ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், படம் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டு சென்சார் பிரச்சனை சென்று கொண்டிருக்கிறது. 

 
1 /6

ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய், மமிதா பைஜூ, பூஜா ஹெக்டே உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள படம் ஜனநாயகன். இப்படம் ஜனவரி 09ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.   

2 /6

இந்த சூழலில், ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டதால், படம் வெளியாகாமல் தள்ளிப்போய் உள்ளது. இது தொடர்பான வழக்கு நீதிமன்றத்தில் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது.   

3 /6

இதனால் ஜனநாயகன் படம் எப்போது வெளியாகும் என்று தெரியாமல் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், ஜனநாயகன் படம் எப்போது வெளியாகும் எனற் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

4 /6

அதாவது ஜனநாயகன் படத்தை ரிலீஸ் செய்வதற்கு தற்போது 3 தேதிகள் பரிந்துரையில் உள்ளன. தற்போது சென்சார் வழக்கில் இருக்கும் ஜனநாயகன் படத்திற்க்கான தீர்ப்பு உடனடியாக வரும் நிலையில், ஜனவரி 30, பிப்ரவரி 06, பிப்ரவரி 13 ஆகிய தேதிகளில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.   

5 /6

ஒருவேளை தீர்ப்பு வர தாமதம் ஆகி சென்சார் revising கமிட்டி பிப்ரவரி 5 ஆம் தேதிக்கு மேல் படத்தை பார்த்தால் படம் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் தள்ளி போக வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன.   

6 /6

ஏனென்றால் 10, +2 வகுப்பு தேர்வுகள், பள்ளி இறுதி தேர்வுகள் இருப்பதால் வசூல் பாதிக்கப்படும் என்று படக்குழு யோசிக்கும். மேலும், பிப்ரவரி 26- மார்ச் 3 ஆம் தேதிக்குள் தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கிறது. இதனால் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் தான் ரிலீஸ் ஆகும் என தெரிகிறது.   

Jana Nayagan Jana Nayagan Release Date jana nayagan censor issue vijay

