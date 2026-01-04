ஜனநாயகன் ட்ரெயிலர்: கவனிக்க வேண்டிய 10 விஷயங்கள்! ட்விஸ்ட் மேல ட்விஸ்ட்..

Jana Nayagan Trailer Decoding : ஜனநாயகன் படத்தின் ட்ரெயிலர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதில் காண்பிக்கப்படிருக்கும் சில காட்சிகள், hidden detailsஆக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதோ அது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.
Jana Nayagan Trailer Decoding : விஜய்யின் கடைசி படமாக உருவாகி இருக்கிறது, ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். இதையடுத்து, இப்படத்தின் ட்ரெயிலர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதில் இடம் பெற்றிருக்கும் சில மறைந்துள்ள விஷயங்களை ரசிகர்கள் தற்போது டீ-கோட் செய்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
ஜனநாயகன் படத்தில், விஜய்யின் பெயர் ‘தளபதி வெற்றி கொண்டான்’ ஆங்கிலத்தில் Thalapathy Vetri Kondan. இதை சுருக்கினால், TVK அதாவது அவரது கட்சியின் பெயர் வரும் என ரசிகர்கள் பேசிக்கொள்கின்றனர். ட்ரெயிலரில், அவரது பெயர் போன் ஸ்கிரீனில் தெரிவது போல காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ட்ரெயிலர் கட்டில், இரு யானைகள் பிளிர்வது போன்ற காட்சி இருந்தது. இதுவும், அவரது தவெக கொடியில் இருந்த வரைபடம் ஆகும். அதில் வாகைப்பூ நடுவில் இருக்க, இரு பக்கமும் யானைகள் பிளிரும்.
ஜனநாயகன் ட்ரெயிலரில், யூடியூபர் மதன்கொரி இடம் பெற்றுள்ளார். இவர், விஜய்யின் ரசிகரும் பெரிய யூடியூப் பிரபலமும் ஆவார்.
விஜய், இதில் காவல் அதிகாரியாக நடிக்கிறார். இன்னொரு புரம், அவர் ஒரு கல்லூரிக்கு செல்லும் பெண்ணின் தந்தையாகவும் நடிக்கிறார். இதனால் அவரது ஃபெளேஷ் பேக் மற்றும் நிகழ்காலம் என இரு டைம்லைன்களில் படம் பயணிக்கும் என கூறப்படுகிறது.
விஜய்க்கு, பகவந்த் கேசரி படத்தில் பாலையா பேசும் அதே டைலாக்குகள் பல கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, “எல்லாரையும் அடிக்குற..நீ என்ன சூப்பர் மேனா?” என அந்த குழந்தை கேட்க, அதற்கு விஜய் “நான் சாதா மேன் தான், ஆனா செய்யுற விஷயங்கள் சூப்பரா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க” என கூறுகிறார். இது பகவந்த் கேசரி படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த அதே டைலாக் ஆகும்.
பகவந்த் கேசரி படத்தில் ஆர்மி அப்ளிகேஷனை ஃபில் பண்ணு என எப்படி ஸ்ரீலீலா பின்பு பாலையா சுற்றுவாறோ, அதே போல விஜய்யும் மமிதா பைஜுவுக்கு ட்ரெயினிங் கொடுத்து ராணுவத்தில் சேர்வதற்கான படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய சொல்கிறார்.
ஜனநாயகன் ட்ரெயிலரில், சில கண்டெய்னர்கள் வெடிப்பது போன்ற காட்சிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதனால், அப்படி வெடிக்கும் கண்டெயினர்களில், அப்படி என்ன இருக்கும், அதை வெடிக்க வைப்பது விஜய்தானா என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
ஜனநாயகன் பட ட்ரெயிலரில், விஜய்க்கு அருகில் இருக்கும் இந்த நபர், முன்னாள் IRS (வருவாய் துறை) அதிகாரி அருண் ஆவார். இவர், சமீபத்தில் தவெக கட்சியில் இணைந்திருந்தார். இப்போது விஜய்க்கு பக்கத்தில் ஜனநாயகனிலும் நடிக்கிறார்.
ஜனநாயகன் ட்ரெயிலரில், விஜய்யின் முகம் பொறித்து ‘மாற்றம்’ என்கிற கொடியுடன் மக்கள் விஜய்யை கொண்டாடுவதுபோன்ற காட்சி இடம் பெற்றுள்ளது. இதனால், அவர் 2026 தேர்தலைதான் மாற்றம் என்கிறாரோ என்கிற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதைத்தாண்டி, ட்ரெயிலரில் நிறைய அரசியல் டைலாக்குகளும் உள்ளன.
மொத்தத்தில், படம் பகவந்த் கேசரியின் ரீ-மேக் என்பது கன்ஃபார்ம் ஆகியுள்ளது. இருப்பினும், ஹெச்.வினோத் சில புதுமையான விஷயங்களை படத்தில் புகுத்தியிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. எனவே, ரிலீஸ் வரை பொறுத்திருப்பது நல்லது.