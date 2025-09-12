English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கோடி கோடியாக கொட்டி வீடு கட்டிய நடிகை ஜான்வி கபூர்!

Janhvi Kapoor home worth in crore: ஜான்வி கபூர் 65 கோடி மதிப்புள்ள வீடு! அழகு, கலை, குடும்ப பாசம் எல்லாம் கலந்த இந்த வீடு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?

Janhvi Kapoor home worth in crore: ஜான்வி கபூரின் மும்பை பாந்த்ரா வீடு, கலை, ஸ்டைல், குடும்ப நினைவுகள் கலந்து பிரமாண்டமாக அமைந்துள்ளது. இது வெறும் வீடு அல்ல… அவரது வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் ஒரு அழகான கதையே!
1 /7

ஜான்வி கபூரின் வீடு: பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர், அழகு, கம்பீரம், ஸ்டைல் என்று ரசிகர்களிடம் பெயர் பெற்றவர். மும்பை பாந்த்ராவில் இருக்கும் இவரின் 65 கோடி மதிப்புள்ள டூப்ளக்ஸ் வீடு, குடும்ப பாசமும், சினிமா நினைவுகளும் கலந்த அழகான இடமாக திகழ்கிறது.

2 /7

ஹால்ரூம்: வீட்டுக்குள் நுழைந்தவுடன் கண்களை கவரும் ஹால்ரூம். வெள்ளை சுவர்கள், தங்க நிற அலங்காரம், மாடர்ன் டிசைனுடன் கலந்த பாரம்பரிய அழகு. நடுவில் இருக்கும் சுழல் படிக்கட்டு, வீட்டின் ஸ்டைலை உயர்த்துகிறது.   

3 /7

டைனிங் ஹால்: ஜான்வியின் வீட்டின் டைனிங் ஹால் மிகவும் அழகானது. நீண்ட மர மேசை, மென்மையான நாற்காலிகள், மேல் பகுதியில் தொங்கும் கிரிஸ்டல் சாண்டிலியர் – இவை அனைத்தும் சேர்ந்து சாப்பாட்டை ஒரு ராஜகிய அனுபவமாக மாற்றுகிறது. 

4 /7

வெளிச்சமும் இயற்கையும்: இந்த வீட்டின் சிறப்பான அம்சம் பெரிய கண்ணாடி ஜன்னல்கள். தரையில் இருந்து கூரையைத் தொடும் உயரத்தில் இருக்கும் இவை, மும்பை நகர வானோட்டத்தையும் பாந்த்ரா பசுமையையும் காட்டுகின்றன. இயற்கையுடன் இணைந்த வாழ்க்கையை உணரச் செய்கின்றன.

5 /7

நினைவுகளும் கலையும்: வீட்டின் காரிடார் ஒரு சிறிய கலை அரங்கம் போலவே உள்ளது. சுவர்களில் கபூர் குடும்ப புகைப்படங்கள், ஓவியங்கள், சினிமா சம்பந்தப்பட்ட நினைவுகள் இடம் பெற்றுள்ளன. ஒரு பக்கம் பெரிய கண்ணாடி, மறுபக்கம் குடும்ப தருணங்கள் – இதனால் வீடு தனிப்பட்ட உணர்ச்சியுடன் நிரம்பியுள்ளது.

6 /7

தோட்டமும் நீச்சல் குளமும்: வீட்டின் வெளிய்புறம் அமைந்த தோட்டம் அமைதிக்கும், ஓய்வுக்கும் உகந்தது. அங்குள்ள பெரிய நீச்சல் குளம் ரிசார்ட் உணர்ச்சியைத் தருகிறது. தோட்டத்தில் சிறிய குடும்பக் கூடுக்களும், நண்பர்களுடன் கொண்டாட்டங்களும் எளிதாக நடத்தலாம்.

7 /7

அழகு மற்றும் சுகவாழ்க்கை: இந்த வீட்டின் ஸ்டைலிஷ் படிக்கட்டு, சூடான உணர்வை தரும் ஃபயர்ப்ளேஸ், வசீகரிக்கும் பார்வை – அனைத்தும் சேர்ந்து வீடு கம்பீரமாக மட்டுமல்லாமல் குடும்பத்தோடு வாழ சுகமான இடமாகவும் மாற்றியுள்ளது. ஜான்வி வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கும் வீடாக இது திகழ்கிறது.

Janhvi Kapoor house Mumbai house 65 crore house Bollywood actress Bandra house

