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'மீடியாவை மீட் பண்ணுங்க...' CM விஜய்க்கு பாடம் எடுத்த ஜெயக்குமார் - தொடங்கிய AI யுத்தம்!

Written BySudharsan G
Published: Jun 16, 2026, 02:19 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:19 AM IST

முதலமைச்சரும், தவெக தலைவருமான விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில்லை என விமர்சனம் பரவலாக உள்ள நிலையில், அதிமு முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முதல்வர் விஜய்க்கு ஊடகங்களைச் சந்திப்பது எப்படி என்பது குறித்து பாடம் எடுக்கும் வகையில் AI மூலம் உருவாக்கிய புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ளார்.

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அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தற்போது அவரது X பக்கத்தில் போட்டுள்ள இந்த புகைப்படம்தான் சமூக வலைதளங்களில் தவெக - அதிமுக தொண்டர்களை பிஸியாக்கி உள்ளது. செய்தியாளர்களை சந்திக்க மறுக்கும் முதலமைச்சர் விஜய்யை விமர்சிக்கும் வகையில், ஜெயக்குமார் இந்த AI புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ளார்.

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தேர்தலுக்கு முன்பு வரை திமுக - தவெக என்றுதான் பேச்சு இருந்தது. ஆனால், தேர்தலுக்கு பின் தவெக - அதிமுக என நிலை மாறியது. அதாவது, அதிமுகவின் எம்எல்ஏக்கள், முன்னாள் அமைச்சர்கள், முன்னாள் எம்பிக்கள், நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் ஆகியோர் தவெகவில் இணைவதை ஒவ்வொரு வாரமும் பார்க்க முடிகிறது.

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ஜெயக்குமார் தொடர்ச்சியாக இரண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல்களில் ராயபுரம் தேர்தல்களில் தோல்வியடைந்துள்ளார். இந்த முறை 3வது இடத்திற்கே தள்ளப்ட்டார். ராயபுரம் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் விஜய் தாமு வென்றார். இந்தச் சூழலில், ஜெயகுமார் தோல்வியடைந்த காரணத்தாலும், அதிமுகவில் அவருக்கு பெரிய அரசியல் எதிர்காலம் இல்லை என்றும் இதனால் அவர் தவெகவில் இணைவார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், அந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் இந்த பதிவு அமைந்தன.

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ஊடகங்களை மதிக்க வேண்டும்; முதலில் கவனித்து அடுத்து பதிலளிக்க வேண்டும்; பொறுமையாக கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும்; முதலில் முக்கிய விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும்; உண்மையை சொல்ல வேண்டும், உணர்ச்சிவசப்படக் கூடாது; ஒரு நேரத்தில் ஒரு விஷயத்தை பேச வேண்டும்; நம்பிக்கையுடன் நிறைவு செய்ய வேண்டும் என செய்தியாளர்களை சந்திப்பதில் 7 முக்கிய விஷயங்கள் இருப்பதாக ஜெயக்குமார், விஜய்க்கு பாடம் எடுத்துள்ளார் (!).

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அந்த புகைப்படத்தில் தலைவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்கள் குறித்து வகுப்பெடுப்பது போலவும், அதில் தமிழ்நாடு ஊடகங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, ஜெயக்குமார் கற்றுக் கொடுக்கும் வகையில் அந்த புகைப்படம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அதில் முக்கிய விதியாக அவர், ஊடகங்கள் எதிரி இல்லை என்றும் அவை மக்களுடன் இணைக்கும் பாலம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், நீங்கள் செய்தியாளரிடம் பேசவில்லை, 7 கோடி தமிழக மக்களிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஜெயக்குார் அப்புகைப்படத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ஆனால் தற்போது ஜெயக்குமார் தொடங்கிவைத்த இந்த டிரெண்டை தவெக - அதிமுகவினர் தொடர்ந்து வெவ்வேறு தலைப்புகளில் AI உதவியுடன் புகைப்படத்தை உருவாக்கி அதை பதிவிட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGS:
CM Vijay
Jayakumar

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