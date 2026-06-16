/'மீடியாவை மீட் பண்ணுங்க...' CM விஜய்க்கு பாடம் எடுத்த ஜெயக்குமார் - தொடங்கிய AI யுத்தம்!

அந்த புகைப்படத்தில் தலைவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்கள் குறித்து வகுப்பெடுப்பது போலவும், அதில் தமிழ்நாடு ஊடகங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பதை முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, ஜெயக்குமார் கற்றுக் கொடுக்கும் வகையில் அந்த புகைப்படம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அதில் முக்கிய விதியாக அவர், ஊடகங்கள் எதிரி இல்லை என்றும் அவை மக்களுடன் இணைக்கும் பாலம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், நீங்கள் செய்தியாளரிடம் பேசவில்லை, 7 கோடி தமிழக மக்களிடம் பேசுகிறீர்கள் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஜெயக்குார் அப்புகைப்படத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். ஆனால் தற்போது ஜெயக்குமார் தொடங்கிவைத்த இந்த டிரெண்டை தவெக - அதிமுகவினர் தொடர்ந்து வெவ்வேறு தலைப்புகளில் AI உதவியுடன் புகைப்படத்தை உருவாக்கி அதை பதிவிட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.