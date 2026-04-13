தமிழகத்தில் இளம் வயதில் முதல்வர் ஆனது யார் தெரியுமா?

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடித்து வருகிறது. முதல் நாற்காலிக்கு ஸ்டாலின், விஜய், எடப்பாடி போட்டி போட்டு வரும் நிலையில், இளம் வயதில் முதல்வர் ஆனவர்கள் யார் என்று பார்ப்போம்.
தமிழக அரசியல் வரலாற்றை பொறுத்தவரை, பேரறிஞர் அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர், எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட பெரும்பாலான தலைவர்கள் 50 அல்லது 60 வயதை கடந்த பின்னரே முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளனர்.
தமிழகத்தின் முதல் இளம் முதலமைச்சர் என்ற வரலாற்று பெருமை முன்னாள் முதல்வர் செல்வி. ஜெ. ஜெயலலிதாவையே சாரும். அவர் 1991ல் பதவியேற்றபோது அவருக்கு வயது வெறும் 43 மட்டுமே.
அவருக்கு அடுத்தபடியாக, 1969ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் மு. கருணாநிதி (வயது 45) இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
அண்ணா என்றும் அறியப்பட்ட சி. என். அண்ணாதுரை, 1967ம் ஆண்டு தனது 58-வது வயதில் தான் தமிழக முதலமைச்சரானார்.
எம். ஜி. ராமச்சந்திரன் 1977ம் ஆண்டு தனது 60-வது வயதில் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அவரின் ஆட்சி காலம் இன்று வரை பேசப்படுகிறது.
1974ல் பிறந்த விஜய்க்கு 2026 சட்டமன்ற தேர்தலின் போது 52 வயதாகும்; அவரது தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று அவர் முதலமைச்சரானால், தமிழகத்தின் 3-வது இளம் முதல்வர் என்ற மாபெரும் சாதனையை படைப்பார்.