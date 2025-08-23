ஜியோவும் ஏர்டெலும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆப்பு வைத்தது! லாபம் பார்க்கும் புதிய வழி!

Shocking News For Customers: ஜியோவும் ஏர்டெலும் தங்களின் ₹249 பிளானை திடீரென நிறுத்தியதால், கோடிக்கணக்கான பயனாளர்கள் அதிர்ச்சியில் உள்ளனர். இனி குறைந்தபட்சமாக 1.5 ஜிபி/நாள் பிளான்கள் மட்டுமே அதிக விலையில் கிடைக்கும் நிலைமை உருவாகியுள்ளது.
Shocking News For Customers: ஜியோ புதிய பிளான் ரூ.299, ஏர்டெல் ரூ.319 என விலை உயர்த்தி விட்டன. Vi இன்னும் 1 ஜிபி/நாள் பிளான் தருகிறாலும், விரைவில் அதுவும் நிறுத்தப்படும் என நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஜியோ வடிக்கையளர்களுக்கு ஆப்பு: இந்தியாவின் மிகப்பெரிய டெலிகாம் நிறுவனங்களான ஜியோ (Mukesh Ambani) மற்றும் ஏர்டெல் (Sunil Mittal) தங்களின் 249 ரூபாய் ப்ரீபெய்டு பிளானை நிறுத்தியுள்ளன. இதுவரை இந்தப் பிளான் பயனாளர்களுக்கு தினசரி 1 ஜிபி டேட்டா வழங்கி வந்தது.
ஏர்டெலும் ஜியோ வழியில்! ஜியோவுக்குப் பிறகு, ஏர்டெலும் இதே மாதிரி 1 ஜிபி டேட்டா/நாள் பிளானை நிறுத்தியது. இதனால், வோடஃபோன் ஐடியா (Vi) கூட விரைவில் இதையே பின்பற்றும் வாய்ப்பு அதிகம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.
இப்போ எந்த பிளான்கள் கிடைக்கும்? இனிமேல் குறைந்தபட்சம் 1.5 ஜிபி டேட்டா/நாள் பிளான்கள் மட்டுமே கிடைக்கும். இதனால் பழைய 1 ஜிபி டேட்டா பிளான்களை விட புதிய பிளான்கள் அதிக விலை. இதன் மூலம் டெலிகாம் நிறுவனங்கள் ARPU (Average Revenue Per User) உயர்த்த முடியும் என்பது தகவல்.
ஜியோ புதிய பிளான் எவ்வளவு? பழைய பிளான்: ரூ.249 (1 ஜிபி/நாள், 28 நாள்) புதிய பிளான்: ரூ.299 (1.5 ஜிபி/நாள், 28 நாள்) இதன் விலை 17% அதிகமாகியுள்ளது.
ஏர்டெல் புதிய பிளான் எவ்வளவு? ஏர்டெல் 1.5 ஜிபி/நாள் பிளான்: ரூ.349 (28 நாள்) ஜியோவின் 299 பிளானை விட கூடுதல் விலை!
வோடஃபோன் ஐடியா நிலைமை? தற்போது Vi இன்னும் ரூ.299 – 1 ஜிபி/நாள் (28 நாள்) பிளானை வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால், எதிர்காலத்தில் இதையும் நிறுத்தி விடும் வாய்ப்பு உள்ளது.
நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்? டெலிகாம் நிறுவனங்கள் விலையை சரிசெய்யும் (tariff correction) முயற்சியில் இருக்கின்றன. அடுத்த ஆண்டு வரை பெரிய அளவிலான விலை உயர்வு இருக்காது என்கிறார்கள். ஆனாலும், குறைந்தபட்ச பிளான்கள் அதிக விலை ஆகி விட்டது என்பது உறுதி.