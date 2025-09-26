English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நண்பர்...இந்த பெரிய நடிகரா?

Joy Crizildaa Shared Photos With Actor Friend: பிரபல ஃபேஷன் டிசைனர் ஜாய் கிரிஸில்டா, தன் இன்ஸ்டா பதிவின் மூலம் தனது நெருங்கிய நண்பரை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அந்த நண்பர் யார் தெரியுமா?

 

Joy Crizildaa Shared Photos With Actor Friend: ஜாய் கிரிஸில்டாவின் வாழ்க்கை தற்போது மாதம்பட்டி ரங்கராஜுடன் நடந்த திருமண விவகாரம் காரணமாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

 
திருமணம்: ஜாய் கிரிஸில்டா சமீபத்தில் அதிகமாக பேசப்பட்டு வருகிறார். காரணம், மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அவரை திருமணம் செய்து கொண்டது. அதே நேரத்தில், தானே ரங்கராஜின் இரண்டாவது மனைவியாக இருப்பதாக ஜாய் கிரிஸில்டா வெளிப்படையாக கூறி வருகிறார்.  

கர்ப்பம்: தற்போது கர்ப்பமாக இருக்கும் ஜாய் கிரிஸில்டா, ரங்கராஜ் தன்னை விட்டு விலகி விட்டதாகவும், அவர் மீண்டும் தனது முதல் மனைவியுடன் இருப்பதாகவும் புகார் அளித்துள்ளார். இந்த விவகாரம் தற்போது பெரும் சர்ச்சையாக பேசப்படுகிறது.  

விவாகரத்து: பிரச்சனையின் மையம் என்னவெனில், ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதி ரங்கராஜிடமிருந்து விவாகரத்து எடுக்கவில்லை. அதை அறிந்திருந்தும் ஜாய் கிரிஸில்டா திருமணம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.  

முதல் மனைவி: மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு முதல் மனைவியுடன் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். தற்போது அவர் தனது முதல் மனைவியுடனேயே வாழ்ந்து வருகிறார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.  

ஜாய் கிரிஸில்டாவின் தொழில்: ஜாய் கிரிஸில்டா ஒரு பிரபல ஃபேஷன் டிசைனர். பல திரைப்பட நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளுக்கும் ஆடை வடிவமைப்பு செய்து வந்துள்ளார்.  

நண்பர் சிவகார்த்திக்கேயன்: தற்போது ஜாய் கிரிஸில்டாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திக்கேயனுடன் எடுத்த புகைப்படங்கள் பரவலாக பேசப்படுகின்றன.  

நட்பு உறவு: அந்த புகைப்படங்களுக்கு ஜாய் கிரிஸில்டா “நண்பன்” என கேப்ஷன் இட்டுள்ளார். மேலும், சிவகார்த்திக்கேயனுடனான நட்பு கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகளாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். ஜாய் கிரிஸில்டாவின் நெருங்கிய நண்பர் வேறு யாருமில்லை, சிவகார்த்திக்கேயன் தான் என்பது இன்ஸ்டா போஸ்ட் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.

