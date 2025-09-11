JSK டூ CSK: மினி ஏலத்தில் இந்த 4 SA20 வீரர்களை டார்கெட் செய்யும் சிஎஸ்கே

IPL 2026 Mini Auction: SA20 தொடரில் ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் விளையாடும் இந்த 4 வீரர்களில் சிலரை, வரும் ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே எடுக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அவர்கள் யார் யார் என்பதை இதில் காணலாம்.
JSK to CSK: ஐபிஎல் மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்கு நடைபெறும் எனலாம். டிசம்பர் மாதம்தான் SA20 தொடர் தொடங்குகிறது. இருப்பினும், ஜேஎஸ்கே அணியில் இடம்பெற்றுள்ள சில வீரர்களை சிஎஸ்கேவுக்கும் கொண்டு வர இரு அணியின் தலைமை பயிற்சியாளரான பிளமிங் நிச்சயம் திட்டமிடுவார்.
SA20 தொடர் வரும் டிசம்பரில் தொடங்கி ஜனவரி மாதம் வரை நடைபெறுகிறது. நேற்று முன்தினம் 2025-26 SA20 தொடருக்கான ஏலம் நடைபெற்றது.
SA20 ஏலத்தில் டெவால்ட் பிரெவிஸ், எய்டன் மார்க்ரம் ஆகியோர் அதிக தொகைக்கு எடுக்கப்பட்டார்கள். இருவரையும் பிரிட்டோரியா கேப்பிடல்ஸ் அணி தூக்கியது.
ஐபிஎல் தொடர் அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும், SA20 தொடரும் கிரிக்கெட் உலகில் அதிக கவனத்தை பெற்றுள்ளது. இதில் சாதிக்கும் வீரர்கள் கூட ஐபிஎல் ஏலத்தில் முக்கியத்துவம் பெறுவார்கள்.
அந்த வகையில், SA20 தொடரில் ஜோபெர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த 4 வீரர்களில் சிலரை, ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே நிச்சயம் டார்கெட் செய்யும் அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஸ்டீவ் ஸ்டோல்க்: இளம் ஓபனரான இவரின் அச்சமற்ற அதிரடி ஆட்டத்தால் அதிக கவனம் ஈர்க்கப்படுகிறார். சிஎஸ்கே ஓபனர்கள் கான்வே, ரச்சின் ஆகியோர் கழட்டிவிடப்பட்டால் இவரை எடுக்க சிஎஸ்கே முயற்சிக்கலாம். இவரை JSK ஏலத்தில் எடுத்துள்ளது.
ரிச்சர்ட் கிளீசன்: இவர் ஏற்கெனவே 2024 சீசனில் சிஎஸ்க அணியில் விளையாடி அனுபவம் கொண்டவர். அனுபவ வேகப்பந்துவீச்சாளரான இவரின் பந்துவீச்சு போட்டியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், அனுபவ வீரரும் ஆவார். டெத் பௌலிங்கில் இவர் கலக்குவார்.
வியான் முல்டர்: இவரை எஸ்ஆர்ஹெச் விடுவிக்கும்பட்சத்தில், நிச்சயம் சிஎஸ்கே இவர் மீது ஒரு கண்வைக்கும். வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டர் என்பதாலும், எந்த இடத்திலும் இவர் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக விளையாடுவார் என்பதாலும் இவரை எடுக்க சிஎஸ்கே முயற்சிக்கும்.
நான்ட்ரே பர்கர்: சிஎஸ்கேவில் கலீல் அகமதை தவிர்த்து வேறு அனுபவமிக்க இடதுகை வேகப்பந்துவீச்சாளர் இல்லை. எனவே, பர்கரை அணியில் எடுத்துக்கொண்டால் சிறப்பான பேக்அப்பை கொடுப்பார்.