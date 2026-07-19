/ஆடி 3 : இன்றைய ராசிபலன் - யார் யாருக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்?

July 19 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 3ஆம் நாளான இன்று (ஜூலை 19), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
July 19 Today Rasipalan: இன்று ஆடி 3ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 19) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11: 49 முதல் மதியம் 12: 40 வரை; அமிர்த காலம் - காலை 10:55 முதல் மதியம் 12:32 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - அதிகாலை 04:19 முதல் அதிகாலை 05:07 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மாலை 5:00 முதல் மாலை 6:35 வரை; எமகண்டம் - மதியம் 12:15 முதல் மதியம் 1:50 வரை; குளிகை - மதியம் 3:25 முதல் மாலை 5:00 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - மாலை 4:53 முதல் மாலை 5:44 வரை; தியாஜ்யம் - நள்ளிரவு 2:55 முதல் நள்ளிரவு 4:35 வரை. சூரியோதயம் - காலை 5:55 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:35. வாரசூலை: சூலம் - மேற்கு, பரிகாரம் - வெல்லம். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: வியாபாரப் பணிகளில் திடீர் லாபங்கள் உண்டாகும். திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரும். சொத்து பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் கிடைக்கும். அணுகுமுறையில் சில மாற்றங்கள் உண்டாகும். வழக்குகளில் திருப்பங்கள் ஏற்படும். அரசு வழியில் எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் அஸ்வினி : லாபங்கள் உண்டாகும். பரணி : தீர்வுகள் கிடைக்கும். கிருத்திகை : உதவிகள் கிடைக்கும்
ரிஷபம்: குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அமையும். உறவினர்களால் ஆதாயம் ஏற்படும். பணிபுரியும் இடத்தில் புதுவிதமான சூழல்கள் ஏற்படும். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மற்றும் முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய சுயரூபம் வெளிப்படும். பூர்வீக சொத்துக்களால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். பொழுது போக்கு சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் கிருத்திகை : ஆதாயம் ஏற்படும். ரோகிணி : முயற்சிகள் அதிகரிக்கும். மிருகசீரிஷம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்: எதிலும் ஆர்வம் இன்றி செயல்படுவீர்கள். உறவினர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். உடன் இருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் ஏற்படும். கூட்டாளிகள் வழியில் அனுசரித்து சென்றால் லாபம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த இன்னல்கள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மிருகசீரிஷம் : அனுசரித்து செல்லவும். திருவாதிரை : புரிதல்கள் ஏற்படும். புனர்பூசம் : இன்னல்கள் குறையும்.
கடகம்: தன்னம்பிக்கையுடன் புதிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். அதிகாரப் பதவியில் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். அக்கம் பக்கம் இருப்பவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். விளையாட்டு விஷயத்தில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரத்தில் வேலையாட்களை மாற்றியமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் புனர்பூசம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பூசம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும். ஆயில்யம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.
சிம்மம்: குடும்ப உறுப்பினர்கள் வழியில் ஒற்றுமை உண்டாகும். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். உத்தியோகப் பணிகளில் சாதகமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். தடைப்பட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். பழைய நண்பர்களின் சந்திப்புகள் உருவாகும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் கிடைக்கும். எதிர்காலம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் மகம் : ஒற்றுமை உண்டாகும். பூரம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உத்திரம் : உதவிகள் கிடைக்கும்.
கன்னி: குடும்ப விஷயங்களை மற்றவர்களிடம் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். எதிர்பாராத சில பயணங்களால் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். பணிகளின் தன்மைகளை அறிந்து முடிவெடுக்கவும். வாக்குறுதிகள் அளிக்கும் பொழுது சிந்தித்து செயல்படவும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் கவனம் வேண்டும். பலதரப்பட்ட சிந்தனைகளால் குழப்பங்கள் ஏற்படும். நேர்மறை சிந்தனைகளால் தெளிவுகள் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிகப்பு நிறம் உத்திரம் : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். அஸ்தம் : சிந்தித்து செயல்படவும். சித்திரை : தெளிவுகள் பிறக்கும்.
துலாம்: தொழிலில் புதிய முதலீடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். பணிமாற்றம் சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். நெருக்கமானவர்கள் இடத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். எளிதில் முடியும் என எதிர்பார்த்த சில காரியங்கள் இழுபறியாகி முடிவு பெறும். பிறமொழி பேசும் மக்கள் மூலம் புதிய அனுபவம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் சித்திரை : சிந்தித்து செயல்படவும். சுவாதி : வேறுபாடுகள் நீங்கும். விசாகம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: அரசு தொடர்பான பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். வெளியூரில் இருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும்.கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்து வந்த இழுபறிகள் மறையும். எதையும் சமாளிக்கும் மனப்பக்குவம் உண்டாகும். கடினமான பணிகளையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். சபை பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் விசாகம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். அனுஷம் : இழுபறிகள் மறையும். கேட்டை : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: வியாபார பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். உத்தியோக பணிகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உறவினர்கள் வழியாக உதவிகள் கிடைக்கும். அரசுத் துறையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு ஆதாயம் கிடைக்கும். சொந்த ஊர் தொடர்பான பயண சிந்தனைகள் மேம்படும். கற்றல் திறனில் சில மாற்றம் ஏற்படும். தாயாரின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். அறப்பணிகளில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மூலம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். பூராடம் : ஆதாயம் கிடைக்கும். உத்திராடம் : ஈடுபாடுகள் உண்டாகும்.
மகரம்: தடைப்பட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். உயர் அதிகாரிகள் பற்றிய புரிதல்கள் மேம்படும். எழுத்து சார்ந்த துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வெளிநாடு குடியுரிமை கிடைப்பதில் இருந்த தடைகள் விலகும். புத்திரர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் உருவாகும். வியாபார பணிகளில் புதுவிதமான அனுபவம் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் உத்திராடம் : புரிதல்கள் மேம்படும். திருவோணம் : தடைகள் விலகும். அவிட்டம் : அனுபவம் கிடைக்கும்.
கும்பம்: மனதளவில் குழப்பங்கள் தோன்றி மறையும். சந்தேக உணர்வுகளால் மகிழ்ச்சி இன்மை ஏற்படும். மற்றவர்களின் ஆசை வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டாம். வியாபாரத்தில் சில மாற்றமான சூழல்கள் உண்டாகும். உயர் அதிகாரிகளுடன் அளவுடன் இருக்கவும். சூழ்நிலை அறிந்து முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது. விளையாட்டான பேச்சுகளை தவிர்க்கவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் அவிட்டம் : குழப்பங்கள் மறையும். சதயம் : மாற்றமான நாள். பூரட்டாதி : பேச்சுக்களில் கவனம்.
மீனம்: மனதில் நினைத்த காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். நண்பர்களின் சந்திப்பு மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை தரும். உத்தியோகத்தில் மாற்றமான சூழல் ஏற்படும். வியாபாரத்தில் சில தந்திரங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். பதற்றமின்றி கடினமான பணிகளையும் முடிப்பீர்கள். புதிய இலக்குகளை நிர்ணயம் செய்வீர்கள். மனதளவில் இருந்த குழப்பங்கள் விலகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் பூரட்டாதி : மகிழ்ச்சியான நாள். உத்திரட்டாதி : புரிதல் உண்டாகும். ரேவதி : குழப்பங்கள் விலகும்.