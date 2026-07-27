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ஜூலை 27 ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்?

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:35 AM IST

July 27 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 11ஆம் நாளான இன்று (ஜூலை 27), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

July 27, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆடி 11ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை (ஜூலை 27) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11:50 முதல் மதியம் 12:40 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:21 முதல் காலை 05:09 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - காலை 07:31 முதல் காலை 09:06 வரை; எமகண்டம் - காலை 10:40 முதல் மதியம் 12:15 வரை; குளிகை - மதியம் 1:50 முதல் மதியம் 03:24 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - மதியம் 12:40 முதல் மதியம் 01:30 வரை, மதியம் 03:11 முதல் மாலை 04:02 வரை; தியாஜ்யம் - காலை 08:39 முதல் காலை 10:27 வரை, இரவு 09:09 முதல் இரவு 10:56 வரை. சூரியோதயம் - காலை 05:57 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:33. வாரசூலை: சூலம் - கிழக்கு, பரிகாரம் - தயிர். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்1/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

ஜூலை 27 ராசிபலன்2/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

மேஷம்: வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். எதிலும் முன்கோபம் இன்றி பொறுமையை கையாளவும். உடலில் ஒரு விதமான சோர்வுகள் மூலம் தாமதம் ஏற்படும். அரசு செயல்களில் அலைச்சல் ஏற்படும். உயர் அதிகாரிகளிடம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப விட்டுக்கொடுத்து செயல்படவும். செயல்பாடுகளில் ஆடம்பர செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் அஸ்வினி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். பரணி : அலைச்சல் ஏற்படும். கிருத்திகை : சேமிப்புகள் குறையும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்3/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

ரிஷபம்: வியாபார பணிகளில் பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். உடன் இருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து நடந்துகொள்ளவும். உடலில் ஒருவிதமான சோர்வுகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். அரசு பணிகளில் விவேகத்துடன் செயல்படவும். பயண செயல்களில் சில மாற்றம் ஏற்படும். மனதிலிருக்கும் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதில் சிந்தித்து செயல்படவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் கிருத்திகை : வாதங்களை தவிர்க்கவும். ரோகிணி : விவேகத்துடன் செயல்படவும். மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்4/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

மிதுனம்: சகோதரர்கள் வழியில் ஆதரவான சூழல் அமையும். எதிர்பார்த்த உதவிகள் கிடைக்கும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவீர்கள். துணைவர் வழியில் ஒத்துழைப்பு மேம்படும். உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மனதளவில் இருந்த தாழ்வு மனப்பான்மை குறையும். வியாபாரத்தில் முயற்சிக்கு ஏற்ப புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஆதரவான நாள். திருவாதிரை : ஒத்துழைப்பு மேம்படும். புனர்பூசம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்5/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

கடகம்: புதிய முயற்சிகளுக்கு எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும். எதிர்பார்த்த இடமாற்றங்கள் சாதகமாக அமையும். மனதிற்கு மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். மனை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். வேலையாட்கள் மாற்றம் தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். மனதில் எதையும் சமாளிக்க முடியும் என்று தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பொன்னிறம் புனர்பூசம் : முடிவுகள் கிடைக்கும். பூசம் : சிந்தித்து செயல்படவும். ஆயில்யம் : தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்6/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

சிம்மம்: சுபகாரிய முயற்சிகள் மற்றும் எண்ணங்கள் மேம்படும். மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வரவுகள் மூலம் கையிருப்புகள் அதிகரிக்கும். குழந்தைகளின் படிப்பில் முன்னேற்றமான சூழ்நிலை காணப்படும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் சிந்தித்து செயல்படவும்.

அதிர்ஷ்டதிசை : மேற்கு அதிர்ஷ்டஎண் : 5 அதிர்ஷ்டநிறம் : சாம்பல் நிறம் மகம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூரம் : முன்னேற்றமான நாள். உத்திரம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்7/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

கன்னி: உறவினர்களின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும். விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் மேன்மை ஏற்படும். கல்விப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். உடலில் இருந்து வந்த சோர்வுகள் குறையும். தாயாருடன் சிறு சிறு  விவாதங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். தாய்வழி உறவுகள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். உத்தியோகத்தில் தவறிய பொறுப்புகள் மீண்டும் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் உத்திரம் : மேன்மை ஏற்படும். அஸ்தம் : சோர்வுகள் குறையும். சித்திரை : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்8/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

துலாம்: இசை சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சகோதரர்களிடம் இருந்த வேறுபாடுகள் மறையும். விளையாட்டான பேச்சுக்களை தவிர்க்கவும். தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் விவேகம் வேண்டும். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். எதிலும் சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். வெளியூர் பயணங்களால் ஆதாயம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் சித்திரை : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுவாதி : விவேகம் வேண்டும். விசாகம் : ஆதாயகரமான நாள்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்9/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

விருச்சிகம்: செயல்பாடுகளில் இருந்து வந்த மறைமுக தடைகளை வெற்றிக்கொள்வீர்கள். எதிர்பார்த்து இருந்த வரவுகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டிகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் ஆதரவுகள் மேம்படும். தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் அமையும். தடைப்பட்ட பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் நிம்மதி உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் விசாகம் : வரவுகள் கிடைக்கும். அனுஷம் : ஆதரவுகள் மேம்படும். கேட்டை : நிம்மதி பிறக்கும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்10/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

தனுசு: அதிகார பணிகளில் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்லது. வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மனதில் உண்டாகும். தனித்து செயல்படுவதில் ஆர்வமும் ஈடுபாடும் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத சில செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். உடனிருப்பவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். எதிர்பாலின மக்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் மூலம் : பொறுமையுடன் செயல்படவும். பூராடம் : சேமிப்புகள் குறையும். உத்திராடம் : ஆதரவுகள் கிடைக்கும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்11/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

மகரம்: மறுசுழற்சி சார்ந்த பொருட்கள் மூலம் விரயம் ஏற்படும். புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பீர்கள். எதிர்பாராத சில பயணங்கள் ஏற்படும். ரகசியமான சில முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். மறைவான சில பொருட்களைப் பற்றி அறிந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். காப்பக பணிகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆரஞ்சு நிறம் உத்திராடம் : விரயம் ஏற்படும். திருவோணம் : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : முன்னேற்றமான நாள்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்12/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

கும்பம்: உடன்பிறந்தவர்கள் வழியில் ஆதரவான வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபார பணிகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சபை பணிகளில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். குணநலன்களில் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்து வந்த இன்னல்கள் குறையும். வெளிவட்டாரங்களில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். அரசு தொடர்பான பணிகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் அவிட்டம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். சதயம் : மாற்றங்கள் ஏற்படும். பூரட்டாதி : முடிவுகள் கிடைக்கும்.

ஜூலை 27 ராசிபலன்13/13

ஜூலை 27 ராசிபலன்

மீனம்: அரசுத்துறை பணிகளில் சாதகமான சூழல் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். மகளுக்கு சுபகாரிய செய்திகள் கிடைக்கும். எதிர்காலம் குறித்த சிந்தனைகள் மேம்படும். வியாபாரத்தில் பங்குதாரர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். புதிய முயற்சிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். உத்தியோகத்தில் சக ஊழியர்களால் திருப்தி கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் பூரட்டாதி : சாதகமான நாள். உத்திரட்டாதி : சிந்தனைகள் மேம்படும். ரேவதி : திருப்தியான நாள்.

TAGS:
horoscope
Daily Raasipalan

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