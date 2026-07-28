/ஜூலை 28 ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமான நாள்?

July 28 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 12ஆம் நாளான இன்று (ஜூலை 28), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
July 28, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆடி 12ஆம் நாள் செவ்வாய்கிழமை (ஜூலை 28) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அபிஜித் காலம் - பகல் 11:50 முதல் மதியம் 12:40 வரை; அமிர்த காலம் காலை 7:50 முதல் காலை 09:37 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:21 முதல் காலை 05:09 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 03:24 முதல் மாலை 04:58 வரை; எமகண்டம் - காலை 09:06 முதல் காலை 10:40 வரை; குளிகை - மதியம் 12:15 முதல் மதியம் 01:49 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - காலை 08:28 முதல் காலை 09:18 வரை, இரவு 11:07 முதல் இரவு 11:52 வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 10:00 முதல் இரவு 11:46 வரை. சூரியோதயம் - காலை 05:57 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:33. வாரசூலை: சூலம் - வடக்கு, பரிகாரம் - பால். இன்று கீழ் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: பூர்வீக சொத்து மூலம் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். வரவுகளால் கையிருப்புகள் மேம்படும். கடினமான பணிகளையும் எளிமையாக செய்து முடிப்பீர்கள். வீட்டின் தேவைகளை அறிந்து நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். குடும்பத்தில் கலகலப்பான சூழல் உண்டாகும். முயற்சிக்கு ஏற்ப முன்னேற்றம் உண்டாகும். தந்தையின் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : சாதகமான நாள். பரணி : கலகலப்பான நாள். கிருத்திகை : பிரச்சனைகள் குறையும்.
ரிஷபம்: கொடுக்கல் வாங்கலில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். பழைய சிக்கல்கள் குறையும். விலை உயர்ந்த பொருட்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். உயர் அதிகாரிகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். திடீர் பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். தொழில் வியாபாரத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் கிருத்திகை : முன்னேற்றம் உண்டாகும். ரோகிணி : பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். மிருகசீரிஷம் : திறமைகள் வெளிப்படும்.
மிதுனம்: ஆன்மிகப் பணிகளில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். வியாபார முதலீடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். குழந்தைகள் மூலம் மகிழ்ச்சியான தருணம் உண்டாகும். சமூகப் பணிகளில் இருப்பவர்களுக்கு பலதரப்பட்ட மக்களின் அறிமுகங்கள் ஏற்படும். நண்பர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். மனதிற்கு விரும்பிய பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். வர்த்தகம் தொடர்பான பணிகளில் லாபங்கள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் நீல நிறம் மிருகசீரிஷம் : சிந்தித்து செயல்படவும். திருவாதிரை : அறிமுகங்கள் ஏற்படும். புனர்பூசம் : லாபங்கள் உண்டாகும்.
கடகம்: மனதளவில் இருந்த சஞ்சலங்கள் குறையும். அரசால் அனுகூலம் ஏற்படும். வாகன பயணத்தில் கவனம் வேண்டும். எடுத்துச் செல்லும் உடைமைகளில் கவனம் வேண்டும். எதிர்பாராத சில வரவுகள் கிடைக்கும். வழக்கு விஷயங்களில் தீர்ப்புகள் கிடைக்கும். தூரத்து உறவினர்கள் தேடி வருவார்கள். பழக்க வழக்கத்தில் சில மாற்றம் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் புனர்பூசம் : சஞ்சலங்கள் குறையும். பூசம் : உடமைகளில் கவனம். ஆயில்யம் : மாற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: உறவினர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலைகள் உண்டாகும். சொத்து விற்பனையில் இருந்து வந்த இழுபறிகள் மறையும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். பொருளாதார நெருக்கடிகள் குறையும். குழந்தைகள் பற்றிய எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். நெருக்கமானவரின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் மகம் : மகிழ்ச்சியான நாள். பூரம் : முடிவுகள் கிடைக்கும். உத்திரம் : புரிதல் உண்டாகும்.
கன்னி: தாய்வழி உறவுகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். எதிராக செயல்பட்டவர்கள் விலகி செல்வார்கள். குடும்ப வருமானத்தை மேம்படுத்த முயல்வீர்கள். புதிய வீடு மனை வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். கல்விப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் மேன்மை ஏற்படும். உறவினர்களிடத்தில் புரிதல் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் உத்திரம் : அனுசரித்து செல்லவும். அஸ்தம் : முயற்சிகள் ஈடேறும். சித்திரை : புரிதல் உண்டாகும்.
துலாம்: ஆன்மீகப் பணிகளில் ஆர்வம் உண்டாகும். சிறு தூர பயணங்களால் மனதில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் சுமாரான வரவுகள் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் இருந்து வந்த மறைமுக எதிர்ப்புகள் குறையும். மனை சார்ந்த பணிகளில் உள்ள தடைகள் விலகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் சித்திரை : மாற்றங்கள் ஏற்படும். சுவாதி : வரவுகள் ஏற்படும். விசாகம் : தடைகள் விலகும்.
விருச்சிகம்: கணவன் மனைவிக்கிடையே ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். பொருளாதாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழ்நிலைகள் காணப்படும். சகோதரர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். உடன்பிறப்புகளிடம் அனுசரித்து செல்லவும். எதிர்பாராத சில பயணங்களால் அலைச்சல்கள் உண்டாகும். மனதை உறுத்திய சில பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவுகள் பிறக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் விசாகம் : ஒற்றுமை அதிகரிக்கும். அனுஷம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். கேட்டை : தெளிவுகள் பிறக்கும்.
தனுசு: உங்களின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள். சுபகாரியம் தொடர்பான அலைச்சல் உண்டாகும். தற்பெருமை எண்ணங்களை குறைத்து செயல்படுவது நன்மை அளிக்கும். கணவன் மனைவிக்கிடையே அனுசரித்து செல்லவும். சிந்தனை போக்கில் கவனம் வேண்டும். ஆரோக்கியம் தொடர்பான விஷயங்களில் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சில்வர் நிறம் மூலம் : அலைச்சல் உண்டாகும். பூராடம் : நன்மையான நாள். உத்திராடம் : விழிப்புணர்வு வேண்டும்.
மகரம்: மனதில் இருக்கும் ரகசியங்களை மற்றவரிடம் பகிர்வதை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. வெளியூர் தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடும். புலனாய்வு சார்ந்த விஷயங்களில் ஆர்வத்துடன் ஈடுபடுவீர்கள். புதிய முதலீடுகளில் ஆலோசனை பெற்று முடிவு எடுக்கவும். புதிய இடத்தில் தங்குவதற்கான சூழ்நிலைகள் அமையும். புரியாத சில கேள்விகளுக்கு தெளிவுகள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் உத்திராடம் : பயணங்கள் கைகூடும். திருவோணம் : ஆலோசனை வேண்டும். அவிட்டம் : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
கும்பம்: உத்தியோகம் நிமித்தமான பணிகளில் பொறுப்புகள் குறையும். சொத்துக்கள் மூலம் மேன்மை ஏற்படும். உயர்கல்வியில் சில நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். மனதளவில் இருந்த சோர்வுகள் குறையும். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் ஆதரவாக செயல்படுவார்கள். பொது காரியங்களில் ஒத்துழைப்பு ஏற்படும். பயணம் தொடர்பான சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அவிட்டம் : பொறுப்புகள் குறையும். சதயம் : சோர்வுகள் குறையும். பூரட்டாதி : ஒத்துழைப்பு ஏற்படும்.
மீனம்: பொழுதுபோக்கு விஷயங்களில் ஆர்வம் ஏற்படும். வெளியூர் பயணங்களில் இருந்த இழுபறியான சூழல் குறையும். தந்தை வழி உறவுகளால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். உணவுத் துறைகளில் இருப்போர்க்கு ஆதாயம் மேம்படும். வியாபாரம் நிமித்தமான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். வெளிவட்டாரங்களில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும். வாகனங்களில் உள்ள பழுதுகளை சீர் செய்வீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் பூரட்டாதி : ஆர்வம் ஏற்படும். உத்திரட்டாதி : ஆதாயகரமான நாள். ரேவதி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.