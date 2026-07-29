/ஜூலை 29 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிகளுக்கு உதவிகள் தேடி வரும்!

July 29 Today Rasipalan: ஆடி மாதம் 13ஆம் நாளான இன்று (ஜூலை 29), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
July 29, Tamil Daily Horoscope: இன்று ஆடி 13ஆம் நாள் புதன்கிழமை (ஜூலை 29) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அமிர்த காலம் காலை 08:34 முதல் காலை 10:19 வரை; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:21 முதல் காலை 05:09 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 12:15 முதல் மதியம் 01:49 வரை; எமகண்டம் - காலை 07:31 முதல் காலை 09:06 வரை; குளிகை - காலை 10:40 முதல் மதியம் 12:15 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - நண்பகல் 11:50 முதல் மதியம் 12:40 வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 07:58 முதல் இரவு 09:42 வரை. சூரியோதயம் - காலை 05:57 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:33. வாரசூலை: சூலம் - வடக்கு, பரிகாரம் - பால். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் வளர்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: உலக வாழ்க்கை பற்றிய புதுவிதமான கண்ணோட்டங்கள் உருவாகும். மற்றவர்கள் மீதான கருத்துக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். குடும்ப விஷயங்களை பகிர்வதை தவிர்க்கவும். குணநலன்களில் மாற்றங்கள் உண்டாகும். கணவன் மனைவிக்கிடையே மனஸ்தாபங்கள் ஏற்பட்டு நீங்கும். பணி சுமையினால் கோபங்கள் அதிகரிக்கும். ஜாமீன் விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அஸ்வினி : கருத்துக்களில் கவனம். பரணி : மாற்றங்கள் உண்டாகும். கிருத்திகை : கவனம் வேண்டும்.
ரிஷபம்: உத்தியோகத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு ஏற்ப அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். புதிய நபர்களின் அறிமுகம் ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளில் எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிடைக்கப் பெறுவீர்கள். உடல் ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் குறையும். உத்தியோகத்தில் திறமைகள் வெளிப்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் கிருத்திகை : அங்கீகாரங்கள் கிடைக்கும். ரோகிணி : அறிமுகம் ஏற்படும். மிருகசீரிஷம் : திறமைகள் வெளிப்படும்.
மிதுனம்: மனதளவில் குழப்பங்கள் தோன்றி மறையும். வியாபாரத்தில் போராட்டங்கள் அதிகரிக்கும். சிந்தனை போக்கில் கவனம் வேண்டும். மற்றவர்களின் ஆசை வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டாம். சூழ்நிலை அறிந்து முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது. சந்தேக உணர்வுகளால் மகிழ்ச்சி இன்மை ஏற்படும். உயர் அதிகாரிகளுடன் சிந்தித்து செயல்படவும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மிருகசீரிஷம் : குழப்பங்கள் மறையும். திருவாதிரை : கவனம் வேண்டும். புனர்பூசம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.
கடகம்: பூர்விக சொத்துக்கள் மூலம் அனுகூலம் ஏற்படும். துணைவர் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். சுப காரிய முயற்சிகள் வெற்றி பெறும். பழைய நண்பர்களின் அறிமுகம் உண்டாகும். தாயாரின் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். வியாபாரத்தில் பிரபலமானவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். அலுவலகத்தில் சாதகமான சூழல்கள் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் புனர்பூசம் : அனுகூலம் ஏற்படும். பூசம் : அறிமுகம் உண்டாகும். ஆயில்யம் : சாதகமான நாள்.
சிம்மம்: பயணம் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். வாகன வசதிகள் அதிகரிக்கும். கணவன் மனைவிக்கு இடையே புரிதல் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த கடன் உதவிகள் சாதகமாகும். கல்வியில் இருந்த ஆர்வமின்மை குறையும். சிந்தனை போக்கில் சில மாற்றம் ஏற்படும். கால்நடை வளர்ப்பு மூலம் ஆதாயம் அடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் மகம் : வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். பூரம் : உதவிகள் சாதகமாகும். உத்திரம் : ஆதாயகரமான நாள்.
கன்னி: பூர்வீக சொத்துக்கள் மூலம் அனுகூலம் ஏற்படும். மனதில் புதுவிதமான ஆசைகளும் எண்ணங்களும் பிறக்கும். கற்பனை துறைகளில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் இருந்து வந்த எதிர்ப்புகள் குறையும். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான சூழல் அமையும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் உத்திரம் : அனுகூலம் ஏற்படும். அஸ்தம் : எதிர்ப்புகள் குறையும். சித்திரை : சாதகமான நாள்.
துலாம்: குடும்ப பெரியோர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்வீர்கள். மறைமுகமான போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். உடலில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் அகலும். வெளிவட்டாரத்தில் புதிய அனுபவம் உண்டாகும். வாகனம் மூலம் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். புதிய வீடு கட்டுவது சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். கல்வி பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் சித்திரை : போட்டிகளை சமாளிப்பீர்கள். சுவாதி : அனுபவம் உண்டாகும். விசாகம் : மேன்மை உண்டாகும்.
விருச்சிகம்: வியாபாரம் நிமித்தமான அலைச்சல்கள் ஏற்படும். சக ஊழியர்களால் நினைத்தது நிறைவேறும். முயற்சிகளுக்கு உண்டான பலன்கள் கிடைக்கும். பூர்வீக பிரச்சனைகள் குறையும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை உருவாகும். செயல்களில் இருந்த தடுமாற்றம் மறையும். அக்கம்பக்கம் இருப்பவர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். காது தொடர்பான இன்னல்கள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண் மஞ்சள் நிறம் விசாகம் : அலைச்சல்கள் ஏற்படும். அனுஷம் : பிரச்சனைகள் குறையும். கேட்டை : இன்னல்கள் குறையும்.
தனுசு: விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். நண்பர்கள் வழியில் வருமான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். விரும்பிய உணவுகளை உண்டு மகிழ்வீர்கள். புதிய வேலை சார்ந்த முயற்சிகள் ஈடேறும். பொருளாதார தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். பொன் பொருள் சேர்க்கைகள் உண்டாகும். கல்வி பணிகளில் மேன்மை உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் மூலம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும். பூராடம் : முயற்சிகள் ஈடேறும். உத்திராடம் : மேன்மை உண்டாகும்.
மகரம்: எதிர்பாராத சிலரின் உதவிகள் மூலம் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். விவேகமான செயல்பாடுகள் உங்கள் மீதான நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப சிந்தித்து செயல்படவும். வருமானத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் நீல நிறம் உத்திராடம் : வேறுபாடுகள் குறையும். திருவோணம் : நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். அவிட்டம் : அறிமுகங்கள் உருவாகும்.
கும்பம்: வியாபாரம் நிமித்தமான அலைச்சல்கள் உண்டாகும். ஆன்மீக பணிகளில் ஆர்வம் ஏற்படும். அரசு தொடர்பான காரியங்களில் சில விரயங்கள் உண்டாகும். நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய புரிதல் மேம்படும். இணையம் சார்ந்த துறைகளில் கவனம் வேண்டும். கடன் தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும். வழக்குகளில் திடீர் திருப்பங்கள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அவிட்டம் : அலைச்சல்கள் உண்டாகும். சதயம் : புரிதல் மேம்படும். பூரட்டாதி : திருப்பங்கள் ஏற்படும்.
மீனம்: நினைத்த காரியம் நடைபெறும். வெளியூர் பயணங்கள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். இணையம் சார்ந்த துறைகளில் கவனம் வேண்டும். கலை துறைகளில் இருப்பவர்களுக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படும். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கடன்கள் தீர ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் சில நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை நிறம் பூரட்டாதி : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். உத்திரட்டாதி : முன்னேற்றம் ஏற்படும். ரேவதி : நுணுக்கங்களை அறிவீர்கள்.