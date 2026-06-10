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ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் பலமாகும்... சிம்ம ராசிக்காரர்களே கவனம்!

Written BySudharsan G
Published: Jun 10, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:03 AM IST

June 10 Today Rasipalan: வைகாசி மாதம் 27ஆம் நாளான இன்று (ஜூன் 10), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

June 10, Tamil Daily Horoscope: இன்று வைகாசி 27ஆம் நாள் புதன்கிழமை (ஜூன் 10) பரபாவ வருடம். சுபமான காலம்: அமிர்த காலம் - அதிகாலை 4:35 முதல் அதிகாலை 6:10, அதிகாலை 5:58 முதல் காலை 7:30; பிரம்மா முகூர்த்தம் - காலை 04:29 முதல் காலை 05:17 வரை. அசுபமான காலம்: இராகு - மதியம் 12:19 முதல் மதியம் 1:52 வரை; எமகண்டம் - காலை 7:39 முதல் காலை 9:12 வரை; குளிகை - காலை 10:45 முதல் மதியம் 12:19 வரை; துரமுஹுர்த்தம் - பகல் 11:54 முதல் மதியம் 12:44 வரை; தியாஜ்யம் - இரவு 8:48 முதல் இரவு 10:20 வரை. சூரியோதயம் - காலை 6:05 சூரியஸ்தமம் - மாலை 6:32. வாரசூலை: சூலம் - வடக்கு, பரிகாரம் - பால். இன்று மேல் நோக்கு நாள் மற்றும் தேய்பிறை ஆகும். வாருங்கள் இன்றைய ராசிபலனை பார்க்கலாம்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 101/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 102/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

மேஷம்: இனம் புரியாத சிந்தனைகள் மூலம் செயல்பாடுகளில் ஒரு விதமான மந்தத் தன்மை உண்டாகும். வாகனம் வாங்குவது தொடர்பான சிந்தனைகள் கைக்கூடும். மாணவர்களுக்கு அவ்வப்போது ஞாபக மறதி ஏற்பட்டு நீங்கும். எளிதில் முடியும் என எதிர்பார்த்த சில விஷயங்கள் தாமதமாகி நிறைவுபெறும். புதிய முதலீடுகளில் சிந்தித்து செயல்படவும். மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் அஸ்வினி : மந்தத் தன்மை உண்டாகும். பரணி : மறதி நீங்கும். கிருத்திகை : சிந்தனைகள் உருவாகும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 103/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

ரிஷபம்: பெற்றோர்களின் அரவணைப்பு புதிய நம்பிக்கையை உருவாக்கும். இழுபறியான பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபார பணிகளின் மேன்மை ஏற்படும். செயல்களில் அனுபவம் வெளிப்படும். தர்ம காரியத்தில் ஈடுபாடுகள் உண்டாகும். உத்தியோக பணிகளில் முன்னுரிமை கிடைக்கும். நெருக்கமானவர்கள் வழியில் அலைச்சல்கள் இருந்தாலும் ஆதாயம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் ஆரஞ்சு நிறம் கிருத்திகை : நம்பிக்கை பிறக்கும். ரோகிணி : அனுபவம் வெளிப்படும். மிருகசீரிஷம் : ஆதாயம் உண்டாகும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 104/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

மிதுனம்: மனதில் புதுவிதமான சிந்தனைகள் உருவாகும். உறவினர்களின் ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். தொழில் சார்ந்த பயணங்கள் கைகூடும். அரசு சார்ந்த பணிகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கல்வி சார்ந்த செயல்களில் ஆதாயம் ஏற்படும். மனை தொடர்பான செயல்பாடுகளில் லாபம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். உயர் அதிகாரிகள் சாதகமாக செயல்படுவார்கள்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிவப்பு நிறம் மிருகசீரிஷம் : ஒத்துழைப்புகள் மேம்படும். திருவாதிரை : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். புனர்பூசம் : ஆரோக்கியம் மேம்படும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 105/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

கடகம்: நெருக்கமானவர்களைப் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பீர்கள். சமூகப் பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். புதிய முயற்சிகளில் இருந்த தடைகள் விலகும். உயர்கல்வி சார்ந்த குழப்பங்கள் குறையும். மனதை உறுத்திய சில பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகள் பிறக்கும். இறைச் சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். கலை சார்ந்த துறைகளில் முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் சிகப்பு நிறம் புனர்பூசம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். பூசம் : தடைகள் விலகும். ஆயில்யம் : முன்னேற்றம் உண்டாகும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 106/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

சிம்மம்: எதிர்பாராத செலவுகள் மூலம் சேமிப்புகள் குறையும். தேவையில்லாத சிந்தனைகள் மூலம் குழப்பங்கள் உண்டாகும். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்பதை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. ஆரோக்கிய விஷயங்களில் கவனத்துடன் இருக்கவேண்டும். எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தும் போது சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மகம் : சேமிப்புகள் குறையும். பூரம் : புரிதல்கள் அதிகரிக்கும். உத்திரம் : சூழ்நிலையறிந்து செயல்படும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 107/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

கன்னி: சுப காரியங்கள் கைகூடும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும். குடும்பத்தில் இருந்து வந்து வேறுபாடுகள் குறையும். ஜவுளி வியாபாரம் தொடர்பான பணிகளில் அனுகூலமான சூழ்நிலைகள் உருவாகும். போட்டிகளில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். நெருக்கமானவர்களின் எண்ணங்களை புரிந்து செயல்படுவீர்கள். உயர் அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் மஞ்சள் நிறம் உத்திரம் : ஆரோக்கியம் மேம்படும். அஸ்தம் : அனுகூலமான நாள். சித்திரை : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 108/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

துலாம்: பணி நிமித்தமான மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். சுப காரியங்களில் இருந்த இழுபறிகள் விலகும். வியாபாரத்தில் முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். நெருக்கமானவர்களை பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் ஏற்படும். திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். வர்த்தக பணிகளில் சிந்தித்து செயல்படவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் சித்திரை : மகிழ்ச்சியான நாள். சுவாதி : முதலீடுகள் அதிகரிக்கும். விசாகம் : சிந்தித்து செயல்படவும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 109/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

விருச்சிகம்: நுணுக்கமான சில விஷயங்களை கற்றுக் கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். வெளியூரில் இருந்து மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். கல்லூரி கால நண்பர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். குலதெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைப் பொருட்கள் மீது ஆர்வம் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : அடர் மஞ்சள் நிறம் விசாகம் : தேவைகள் நிறைவேறும். அனுஷம் : சந்திப்புகள் ஏற்படும். கேட்டை : ஆர்வம் உண்டாகும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 1010/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

தனுசு: உறவினர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பேச்சுகளில் அனுபவ அறிவு வெளிப்படும். விளையாட்டு விஷயங்களில் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொள்வீர்கள். எதிர்பாராத சில அலைச்சல்கள் மூலம் அமைதியின்மை உண்டாகும். சுபகாரிய தொடர்பான எண்ணங்கள் கைக்கூடும். அரசு சார்ந்த செயல்பாடுகளில் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் மூலம் : ஒத்துழைப்புகள் கிடைக்கும். பூராடம் : அமைதியின்மை உண்டாகும். உத்திராடம் : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 1011/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

மகரம்: எந்த ஒரு செயலிலும் உற்சாகத்தோடு செயல்படுவீர்கள். உடன் இருப்பவர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றி வைப்பீர்கள். தந்தை வழி உறவுகள் மூலம் அனுகூலம் ஏற்படும். சிறு வணிக தொடர்பான முயற்சிகள் மேம்படும். வியாபார பணிகள் மத்தியமாக நடைபெறும். செயல்களில் அனுபவம் வெளிப்படும். மனத்தளவில் புதிய தேடல் உண்டாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம் உத்திராடம் : உற்சாகமான நாள். திருவோணம் : முயற்சிகள் மேம்படும். அவிட்டம் : தேடல் உண்டாகும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 1012/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

கும்பம்: வியாபார பணிகளில் லாபம் மேம்படும். செயல்பாடுகளில் உற்சாகத்துடன் செயல்படுவீர்கள். சமூகப் பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் பொறுப்புகள் மேம்படும். சுப காரியங்களை முன் நின்று செய்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்கள் மூலமாக மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உண்டாகும். வெளிவட்டாரத்தில் மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் அவிட்டம் : லாபம் மேம்படும். சதயம் : பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். பூரட்டாதி : மதிப்புகள் அதிகரிக்கும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 1013/13

இன்றைய ராசிபலன் ஜூன் 10

மீனம்: புதிய தொழில்நுட்பக் கருவிகளை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். இனம் புரியாத சில கவலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வியாபார பணிகளில் விவேகம் வேண்டும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். சிறு விமர்சனங்கள் அவ்வபோது தோன்றி மறையும். சூழ்நிலை அறிந்து கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் பூரட்டாதி : கவலைகள் நீங்கும். உத்திரட்டாதி : விவேகம் வேண்டும். ரேவதி : கருத்துக்களில் கவனம்.

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