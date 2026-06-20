/ராசிபலன் : மேஷம் முதல் மீனம் வரை - இந்த 3 ராசிகளுக்கு இன்று உதவிகள் கிடைக்கும்

June 20 Today Rasipalan: ஆனி மாதம் 6ஆம் நாளான இன்று (ஜூன் 20), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
மேஷம்: உயர் அதிகாரிகளின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். மனம் விட்டு பேசுவதன் மூலம் அமைதி உண்டாகும். விலகி சென்றவர்கள் விரும்பி வருவார்கள். வாகனங்களை மாற்றி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். சேமிப்பு சார்ந்த சிந்தனைகள் மேம்படும். சகோதர வழியில் உதவிகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் அஸ்வினி : சந்திப்புகள் ஏற்படும். பரணி : வாய்ப்புகள் ஏற்படும். கிருத்திகை : உதவிகள் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: உறவினர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். வீட்டில் தேவைகளை அறிந்து செயல்படுவது நல்லது. உத்தியோக பணிகளில் மாற்றமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பெரியோர்களின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பளித்து செயல்படவும். சஞ்சலமான சிந்தனைகளுக்கு தெளிவுகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் இருந்த போட்டி பொறாமைகள் விலகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஆகாய நீல நிறம் கிருத்திகை : மகிழ்ச்சியான நாள். ரோகிணி : வாய்ப்புகள் உருவாகும். மிருகசீரிஷம் : போட்டிகள் விலகும்.
மிதுனம்: உத்தியோக பணிகளில் முக்கியத்துவம் மேம்படும். சொத்து பிரச்சனைகளுக்கு முடிவுகள் ஏற்படும். தைரியமாக சில முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். வாகனத்தில் சிறு சிறு மாற்றங்களை செய்வீர்கள். உடன்பிறந்தவர்கள் துணையாக இருப்பார்கள். புதிய முயற்சிகளில் இருந்த தடைகளை அறிந்து கொள்வீர்கள். மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் குறையும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மிருகசீரிஷம் : முக்கியத்துவம் மேம்படும். திருவாதிரை : மாற்றங்கள் பிறக்கும். புனர்பூசம் : பிரச்சனைகள் குறையும்.
கடகம்: அரசு தொடர்பான பணிகளில் பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். நீண்டநாள் பிரச்சனைகளுக்கு தெளிவுகள் ஏற்படும். உடனிருப்பவர்களிடம் தேவையற்ற விவாதங்களை தவிர்க்கவும். பதட்டமில்லாத செயல்பாடுகள் எதிர்பார்த்த வெற்றியை அளிக்கும். புதுவிதமான ஆராய்ச்சி சார்ந்த எண்ணங்கள் மேம்படும். ஆடம்பரமான பொருள்களின் மீது விருப்பம் உண்டாகும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெள்ளை நிறம் புனர்பூசம் : பொறுமை வேண்டும். பூசம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும். ஆயில்யம் : விருப்பம் உண்டாகும்.
சிம்மம்: விளையாட்டான பேச்சுக்களை குறைத்துக் கொள்ளவும். குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றிய புரிதல்கள் உண்டாகும். செயல்பாடுகளில் கவனத்துடன் இருக்கவும். வாடிக்கையாளர்களிடம் அனுசரித்து நடந்து கொள்ளவும். பணி நிமித்தமான ரகசியங்கள் பகிர்வதை தவிர்க்கவும். முன்கோபத்தை குறைத்துக் கொள்ளவும். நண்பர்களின் வருகை மூலம் மாறுபட்ட அனுபவங்கள் ஏற்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளஞ்சிவப்பு நிறம் மகம் : புரிதல்கள் உண்டாகும். பூரம் : அனுசரித்து செல்லவும். உத்திரம் : அனுபவங்கள் ஏற்படும்.
கன்னி: ஆடம்பர பொருள்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். கடன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் குறையும். மனதளவில் புதுவிதமான இலக்குகள் பிறக்கும். கலை சார்ந்த பணிகளில் ஈடுபாடு ஏற்படும். வியாபார பணிகளில் மந்தமான சூழல் காணப்படும். குழந்தைகளின் உயர் கல்வி குறித்த தெளிவுகள் ஏற்படும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் உத்திரம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அஸ்தம் : இலக்குகள் பிறக்கும். சித்திரை : தெளிவுகள் ஏற்படும்.
துலாம்: கணவன் மனைவிக்கிடையே அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். நீண்ட நாள் பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும். செல்லப்பிராணிகளிடம் கவனத்துடன் இருக்கவும். உயர்கல்வி தொடர்பான குழப்பங்கள் குறையும். எதிர்பாராத சில உதவிகள் உண்டாகும். சேமிப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான எண்ணங்கள் உண்டாகும். பணி மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் சித்திரை : அன்னோனியம் அதிகரிக்கும். சுவாதி : குழப்பங்கள் குறையும். விசாகம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: குடும்பத்தில் அமைதியான சூழல் நிலவும். அரசு குறித்த நிலைபாடுகளை புரிந்து கொள்வீர்கள். கால்நடை தொழிலில் முன்னேற்றம் உண்டாகும். நிதானமான செயல்பாடுகள் சாதகமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். தடைபட்ட பணிகள் முடியும். கல்வி குறித்த ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் சீராக இருக்கும். சில பயணங்கள் மூலம் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 7 அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீல நிறம் விசாகம் : அமைதியான நாள். அனுஷம் : சாதகமான நாள். கேட்டை : எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
தனுசு: உறவினர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். நிபுணர்களின் ஆலோசனைகள் புரிதலை ஏற்படுத்தும். சேமிப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். மனதில் எதையும் செய்ய முடியும் என்ற தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தேடல்கள் அதிகரிக்கும். உத்தியோக பணிகளில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 4 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் நீல நிறம் மூலம் : அனுசரித்து செல்லவும். பூராடம் : சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். உத்திராடம் : தேடல்கள் அதிகரிக்கும்.
மகரம்: எதிர்பாராத சில செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் ஏற்படும். சகோதர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். உத்தியோக பணிகளில் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். திடீர் செலவுகளால் சேமிப்புகள் குறையும். விருப்பமான பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழில்நுட்ப கருவிகளால் சில விரயங்கள் உண்டாகும். பயணங்களால் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் உத்திராடம் : நெருக்கடிகள் ஏற்படும். திருவோணம் : சேமிப்புகள் குறையும். அவிட்டம் : அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
கும்பம்: சகோதரர்கள் வகையில் உதவிகள் கிடைக்கும். கடினமான செயல்களையும் சாதாரணமாக செய்து முடிப்பீர்கள். வியாபாரத்தில் கூட்டாளிகளின் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். நண்பர்களின் உதவி மூலம் இழுபறியான சில காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள். போட்டிகளில் பங்கு பெற்று பாராட்டுக்களை பெறுவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 8 அதிர்ஷ்ட நிறம் : மஞ்சள் நிறம் அவிட்டம் : உதவிகள் கிடைக்கும். சதயம் : ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். பூரட்டாதி : பாராட்டுக்கள் கிடைக்கும்.
மீனம்: நெருக்கமானவர்களுடன் மனம் விட்டு பேசி மகிழ்வீர்கள். வித்தியாசமான சிந்தனைகள் மனதில் உண்டாகும். இழுபறியான காரியங்கள் நிறைவு பெறும். வியாபாரத்தில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். திறமைகளை வெளிப்படுத்தி பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். போட்டி சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். வழக்குகளில் எதிர்பார்த்த முடிவுகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட திசை : வடமேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் பூரட்டாதி : சிந்தனைகள் மேம்படும். உத்திரட்டாதி : லாபங்கள் அதிகரிக்கும். ரேவதி : முடிவுகள் கிடைக்கும்.