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இன்றைய ராசிபலன் : எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மாற்றம் ஏற்படும்...?

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 06:08 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:08 AM IST

June 22 Today Rasipalan: ஆனி மாதம் 8ஆம் நாளான இன்று (ஜூன் 22), 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை இந்த புகைப்படத்தொகுப்பில் விரிவாக காணலாம்.

 

 

 

 

 

இன்றைய ராசிபலன்1/13

இன்றைய ராசிபலன்

பொறுப்புத் துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

இன்றைய ராசிபலன்2/13

இன்றைய ராசிபலன்

மேஷம்: எதிர்பார்த்த சில உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோக பணிகளின் முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் வழியில் அனுசரித்து செல்லவும். பழைய பிரச்சனைகள் குறையும். எதிர்பாராத வரவுகள் உண்டாகும். கால்நடை பணிகளில் லாபம் ஏற்படும். பெரியோர்களின் ஆலோசனைகள் புதிய தெளிவினை உருவாக்கும். கடன் சார்ந்த உதவிகள் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ரோஸ் நிறம் அஸ்வினி : உதவிகள் கிடைக்கும். பரணி : அனுசரித்து செல்லவும். கிருத்திகை : உதவிகள் கிடைக்கும்.

இன்றைய ராசிபலன்3/13

இன்றைய ராசிபலன்

ரிஷபம்: குழந்தைகள் வழியில் சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். கலை சார்ந்த பணிகளில் சில சூட்சுமங்களைப் புரிந்துக் கொள்வீர்கள். உத்தியோக பணிகளில் இருந்து வந்த பதற்றமான நிலைகள் குறையும். நண்பர்கள் ஆதரவாகச் செயல்படுவார்கள். பிடிவாத போக்கினை குறைத்துக் கொள்வது நல்லது. புதிய நபர்களின் அறிமுகங்கள் மூலம் மாற்றமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெளிர் மஞ்சள் நிறம் கிருத்திகை : சூட்சுமங்களை அறிவீர்கள். ரோகிணி : ஆதரவான நாள். மிருகசீரிஷம் : மாற்றமான நாள்.

இன்றைய ராசிபலன்4/13

இன்றைய ராசிபலன்

மிதுனம்: பொருளாதாரம் குறித்த சிந்தனைகள் மனதில் அதிகரிக்கும். பயணம் மூலம் புதிய அனுபவம் ஏற்படும். நெருக்கமானவர்களிடம் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையும். ஆரோக்கியம் நிமித்தமான ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். வீடு மாற்றம் தொடர்பான சிந்தனைகள் மேம்படும். பயனற்ற விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : காவி நிறம் மிருகசீரிஷம் : அனுபவம் ஏற்படும். திருவாதிரை : ஆலோசனைகள் கிடைக்கும். புனர்பூசம் : வாதங்களை தவிர்க்கவும்.

இன்றைய ராசிபலன்5/13

இன்றைய ராசிபலன்

கடகம்: மறைமுக திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். கணவன் மனைவிக்கிடையே இருந்த பனிப்போர் விலகும். விளையாட்டு போட்டிகளில் தனிப்பட்ட ஆர்வம் ஏற்படும். சகோதரர்களால் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் ஏற்படும். கடன் சார்ந்த விஷயங்களில் கவனம் வேண்டும். நிதி நிலையில் இருந்த நெருக்கடிகள் குறையும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : செந்நிறம் புனர்பூசம் : திறமைகள் வெளிப்படும். பூசம் : ஆர்வம் ஏற்படும். ஆயில்யம் : நெருக்கடிகள் குறையும்.

இன்றைய ராசிபலன்6/13

இன்றைய ராசிபலன்

சிம்மம்: சுப காரியம் தொடர்பான எண்ணங்கள் மேம்படும். பழக்கவழக்கங்களில் சில மாற்றம் காணப்படும். பொன் பொருள் சேர்க்கை சிலருக்கு உண்டாகும். குடும்பத்தில் உங்கள் மீதான நம்பிக்கை மேம்படும். கல்வி பணிகளில் ஆர்வம் மேம்படும். நண்பர்களால் வருமான வாய்ப்புகள் உண்டாகும். புதிய நபர்களால் அனுபவம் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் மகம் : மாற்றம் காணப்படும். பூரம் : நம்பிக்கையை மேம்படும். உத்திரம் : அனுபவம் அதிகரிக்கும்.

இன்றைய ராசிபலன்7/13

இன்றைய ராசிபலன்

கன்னி: உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். உத்தியோகப் பணிகளில் திடீர் மாற்றங்கள் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் வெளியூர் தொடர்பான பயணங்கள் கைகூடும். புதுவிதமான சிந்தனைகள் மனதில் ஏற்படும். உடன்பிறந்தவர்களிடம் அனுசரித்து செல்லவும். பலம் மற்றும் பலவீனத்தை புரிந்து கொள்வீர்கள். வாகனம் சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சந்தன நிறம் உத்திரம் : மாற்றங்கள் உண்டாகும். அஸ்தம் : புதுமையான நாள். சித்திரை : ஆர்வம் ஏற்படும்.

இன்றைய ராசிபலன்8/13

இன்றைய ராசிபலன்

துலாம்: நினைத்த பணிகளில் அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். ஆடம்பரமான விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வெளி உணவுகளில் கவனம் வேண்டும். குழந்தைகளின் உணர்வுகளை புரிந்து செயல்படவும். வியாபாரத்தில் ஏற்ற இறக்கமான சூழல் உண்டாகும். உத்தியோகத்தில் புதுமையான வாய்ப்புகள் உருவாகும். எதிலும் விவேகத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட திசை : கிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 9 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சிவப்பு நிறம் சித்திரை : அலைச்சல்கள் அதிகரிக்கும். சுவாதி : கவனம் வேண்டும். விசாகம் : வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

இன்றைய ராசிபலன்9/13

இன்றைய ராசிபலன்

விருச்சிகம்: குழந்தைகளின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். புதிய பொருட்கள் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்தியோக பணிகளில் ஆர்வமின்மையான சூழல் ஏற்படும். எதிர்பாராத செலவுகள் மூலம் நெருக்கடிகள் உண்டாகும். புதிய முடிவுகளை எடுக்கும்பொழுது சூழ்நிலை அறிந்து செயல்படவும். பயனற்ற பேச்சுக்களை குறைத்து கொள்ளவும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடகிழக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 3 அதிர்ஷ்ட நிறம் : ஊதா நிறம் விசாகம் : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். அனுஷம் : நெருக்கடிகள் உண்டாகும். கேட்டை : பேச்சுக்களில் கவனம்.

இன்றைய ராசிபலன்10/13

இன்றைய ராசிபலன்

தனுசு: பேச்சுகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும். அலுவல் பணிகளில் சாதகமான சூழல் ஏற்படும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி தரும் செய்திகள் கிடைக்கும். மனதளவில் புதிய தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். வரவுகளில் இருந்த தாமதம் மறையும். வியாபாரத்தில் புதிய வேலையாட்கள் கிடைப்பார்கள். சிறு தூரப் பயணங்கள் சென்று வருவதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 6 அதிர்ஷ்ட நிறம் : இளம் பச்சை நிறம் மூலம் : தெளிவுகள் பிறக்கும். பூராடம் : தன்னம்பிக்கை பிறக்கும். உத்திராடம் : வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.

இன்றைய ராசிபலன்11/13

இன்றைய ராசிபலன்

மகரம்: வியாபாரத்தில் முயற்சிக்கு ஏற்ப முன்னேற்றம் உண்டாகும். புதுவிதமான அனுபவங்கள் ஏற்படும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். மறைமுகமான போட்டிகளை வெற்றி கொள்வீர்கள். உயர் அதிகாரிகளிடத்தில் அனுசரித்து செல்லவும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் சிறுதூரப் பயணங்கள் சென்று வருவீர்கள். கடனை அடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தென்மேற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 1 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் உத்திராடம் : முன்னேற்றம் உண்டாகும். திருவோணம் : வெற்றிகரமான நாள். அவிட்டம் : வாய்ப்புகள் உருவாகும்.

இன்றைய ராசிபலன்12/13

இன்றைய ராசிபலன்

கும்பம்: கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனம் வேண்டும். பேச்சுகளில் பொறுமை வேண்டும். மின்சாரம் பணிகளில் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படவும். வேளாண்மை தொடர்பான பணிகளில் அலைச்சல்கள் உருவாகும். நெருங்கிய நண்பர்கள் மூலம் மன வருத்தங்கள் நேரிடலாம். எதிர்பார்த்திருந்த சில நிகழ்வுகள் இழுபறியாகி நிறைவேறும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : வடக்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 5 அதிர்ஷ்ட நிறம் : சாம்பல் நிறம் அவிட்டம் : கவனம் வேண்டும். சதயம் : அலைச்சகள் உருவாகும். பூரட்டாதி : இழுபறியான நாள்.

இன்றைய ராசிபலன்13/13

இன்றைய ராசிபலன்

மீனம்: புதிய பொருட்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் சிலருக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். இழுபறியான விஷயங்களுக்கு திடீர் முடிவுகள் எடுப்பீர்கள். போட்டிகளில் அனுபவம் வெளிப்படும். கணவன் மனைவியிடையே புரிதல் அதிகரிக்கும். வழக்கு பணிகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். சமூகப் பணிகளில் புதிய அறிமுகம் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட திசை : தெற்கு அதிர்ஷ்ட எண் : 2 அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை நிறம் பூரட்டாதி : ஆர்வம் அதிகரிக்கும். உத்திரட்டாதி : அனுபவம் வெளிப்படும். ரேவதி : அறிமுகம் கிடைக்கும்.

TAGS:
horoscope
Raasipalan

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