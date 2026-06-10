/ஜூன் மாத டூர் பிளான்: நீங்க மிஸ் பண்ணக்கூடாத 5 சுற்றுலா தளங்கள்!

Best Places To Vist In June: கோடை வெயில் வாட்டி வதைக்கும் இந்த நேரத்தில், குளிர்ச்சியான மற்றும் பசுமை நிறைந்த இயற்கையை அனுபவிக்க விரும்புபவர்களுக்கு இந்தியாவின் சில அழகான மலைபிரதேசங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக ஜூன் மாதத்தில் சுற்றிப்பார்க்க வேண்டிய 5 இடங்களை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கொடைக்கானல்: தமிழகத்தின் பிரபல சுற்றுலா தளமான கொடைக்கானல், ஜூன் மாதத்தில் இன்னும் அழகாக காட்சியளிக்கும். குளிர்ந்த காற்று, மெல்லிய பனிமூட்டம், சாரல் மழை என இயற்கை ரசிகர்களை கவரும் சூழல் நிலவும். கொடைக்கானல் ஏரியில் படகு சவாரி செய்யலாம். பைன் காடுகளில் நடைபயணம் மேற்கொள்ளலாம். கோக்கர்ஸ் வாக் பகுதியில் இருந்து மேகங்கள் மலைகளை தழுவி செல்லும் காட்சியை ரசிக்கலாம். அமைதியான விடுமுறையை விரும்புபவர்களுக்கு இது சிறந்த தேர்வு.
மூணார் (கேரளா): கேரளாவின் மூணார் ஜூன் மாதத்தில் பருவமழையை வரவேற்க தொடங்கும். மழைநீரால் புத்துணர்ச்சி பெறும் தேயிலை தோட்டங்கள் கண்கவர் பசுமையுடன் காட்சியளிக்கும். அருவிகள் முழு வேகத்தில் கொட்டும். தேயிலை தோட்டங்கள், மசாலா தோட்டங்கள் மற்றும் மலைக் காட்சிகள் சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்க்கும். இயற்கையை ரசிக்க விரும்புவோருக்கு மூணார் ஒரு சிறந்த இடமாகும்.
கூர்க் (கர்நாடகா): கர்நாடகாவின் கூர்க், "இந்தியாவின் காபி நாடு" என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜூன் மாத மழையால் இப்பகுதி முழுவதும் பசுமையால் நிரம்பி காணப்படும். காபி தோட்டங்கள், காட்டு நடைபாதைகள், சிறிய நீர்வீழ்ச்சிகள் மற்றும் இயற்கையோடு ஒன்றிப்போகும் ஹோம்ஸ்டே அனுபவம் ஆகியவை இங்கு கிடைக்கும். நகர வாழ்க்கையின் சத்தத்திலிருந்து ஓய்வு தேடுபவர்களுக்கு கூர்க் ஏற்ற இடமாக இருக்கும்.
மஷோப்ரா (இமாச்சலப் பிரதேசம்): இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள மஷோப்ரா, சிம்லாவுக்கு அருகில் இருந்தாலும் அதிக கூட்டம் இல்லாத அமைதியான சுற்றுலா தளமாக உள்ளது. தேவதாரு மரங்கள் நிறைந்த காடுகள், பழத்தோட்டங்கள், இயற்கை நடைபாதைகள் ஆகியவை இங்குள்ள சிறப்புகள். ஜூன் மாதத்திலும் குளிர்ச்சியான வானிலை நிலவுவதால் குடும்பத்துடன் சென்று மகிழலாம்.
ஸ்பிதி பள்ளத்தாக்கு (இமாச்சலப் பிரதேசம்): மலைப்பயணங்களை விரும்புபவர்களுக்கு ஸ்பிதி பள்ளத்தாக்கு சிறந்த தேர்வாகும். ஜூன் மாதத்தில் பனி உருகி சாலைகள் திறக்கப்படுவதால் இந்த பகுதியில் பயணம் செய்ய ஏற்ற காலமாக கருதப்படுகிறது. பழமையான புத்த மடாலயங்கள், வியக்க வைக்கும் மலைத் தொடர்கள், நீல வானம் மற்றும் வறண்ட இயற்கை அமைப்பு ஆகியவை ஸ்பிதியின் தனிச்சிறப்புகள். ரோடு ட்ரிப் செல்ல விரும்புவோர் தவறாமல் பார்க்க வேண்டிய இடம் இது.