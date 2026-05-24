/ஜூன் மாதம் நடக்கும் 6 கிரக பெயர்ச்சிகள்! எந்தெந்த ராசிக்கு ஜாக்பாட்?

ஜூன் மாதம் நடக்கும் 6 கிரக பெயர்ச்சிகள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். முழு விவரம்
ஜூன் மாதத்தில் பொதுவாக சூரியன், புதன், சுக்கிரன் மற்றும் செவ்வாய் ஆகிய கிரகங்களின் இடமாற்றம் இருக்கும். இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்
சூரியன் பெயர்ச்சி: கிரகங்களின் ராஜாவான சூரிய பகவான் ஜூன் 15ம் தேதி வாக்கில் தனது இடமாற்றத்தை நிகழ்த்துவார். பொதுவாக ரிஷப ராசியில் இருந்து மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவார்.
புதன் பெயர்ச்சி: புதன் பகவான் இந்த மாதத்தில் மிக வேகமான இடமாற்றங்களைச் சந்திப்பார். மாதத்தின் தொடக்கத்தில் ஒரு ராசியிலும், மாத இறுதியில் அடுத்த ராசிக்கும் மாறுவார்.
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: ஆடம்பர மற்றும் சுப கிரகமான சுக்கிரன் தனது சொந்த வீடான ரிஷபத்திலோ அல்லது மிதுனத்திலோ சஞ்சரிக்கும் நிலை ஏற்படும்.
சனி பகவான் நிலை: சனி பகவான் கும்ப ராசியில் தனது சஞ்சாரத்தைத் தொடர்வார். ஜூன் மாத இறுதியில் சனியின் வக்ர நிலை அல்லது முக்கிய கோச்சார மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்புள்ளது.
புத-ஆதித்ய யோகம் : சூரியனும் புதனும் ஒரே ராசியில் இணையும் போது இந்த சேர்க்கை உருவாகிறது. இது கல்வி, புத்தி கூர்மை மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல மாற்றங்களைத் தரும்.
சுக்கிரன் - சூரியன் சேர்க்கை: அழகிற்கும் கலைக்கும் காரகனான சுக்கிரன், சூரியனுடன் இணையும் போது குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு சொத்து சேர்க்கை மற்றும் சுப காரியப் பலன்களை அளிக்கும்.
செவ்வாய் சேர்க்கை பலன்கள்: செவ்வாய் மற்றும் சனியின் பார்வை அல்லது சேர்க்கை ஏற்படும் போது, சில ராசியினர் தங்கள் கோபத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது.
இந்த கிரக சேர்க்கைகளால் பொதுவாக ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி, மற்றும் துலாம் ஆகிய ராசியினருக்கு தொழில் முன்னேற்றம், பணவரவு மற்றும் புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்க நல்ல யோகம் அமையும்.
கிரகங்களின் சாதகமற்ற பார்வையால் கடகம், சிம்மம், மற்றும் விருச்சிகம் ராசியினர் உடல் ஆரோக்கியத்திலும், பணியிடத்தில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பதிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.