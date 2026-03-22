குரு - சந்திரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்

Guru - Chandran Serkkai: குரு மற்றும் சந்திரன் உருவாக்கும் கஜகேசரி ராஜயோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.
Guru - Chandran Serkkai Palangal: ஜோதிடத்தில், குரு மற்றும் சந்திரன் மிகவும் சக்திவாய்ந்த கிரகங்களாக கருதப்படுகின்றன. இவ்விரு கிரகங்கள் உருவாக்கும் யோகம் ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கும்.
வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி குரு மற்றும் சந்திர கிரகங்களின் சேர்க்கையால கஜகேசரி ராஜயோகம் உருவாகிறது. இவ்விரு கிரகங்களும் மிதுன ராசியில் பிரவேசிக்கும்போது, இந்த சக்திவாய்ந்த ராஜயோகம் உருவாகிறது.
இந்த கஜகேசரி யோகம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் நல்ல பலன்களை கொடுத்தாலும், சில குறிப்பிட்ட ராசிகளிலுக்கு மட்டும் அதிக பலன்களை அளிக்கிறது.
மிதுனம் (Gemini): கஜகேசரி ராஜயோகம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு பல நன்களை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்க்கையில் நல்ல வளர்ச்சியை பெற முடியும். பண ரீதியாக பிரச்சனை இருக்கும் பட்சத்தில் அது நீங்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். இதனால் மன அமைதி கிடைக்கும்.
சிம்மம் (Leo): குரு மற்றும் சந்திரன் உருவாக்கும் கஜகேசரி யோகத்தால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வியாபார திட்டங்களில் வெற்றியை பெற முடியும்.
கன்னி (Virgo): கஜகேசரி யோகத்தால், கன்னி ராசிக்காரர்கள் பொற்காலத்தை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் கடின உழைப்பு நல்ல பலன் இருக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். அதேசமயம் விரும்பிய இடத்திற்கு இடமாற்றமும் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.