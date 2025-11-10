உச்ச ராசியில் அதிசார குரு பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு 2026ல் ராஜயோகம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Jupiter Athisara Transits 2026: அறிவு, மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளித் தரும் கிரகமான குரு, வரும் 2026 ஆம் ஆண்டில் பெயர்ச்சி ஒன்று மேற்கொள்ளும்.
குரு, 2026 ஆம் ஆண்டில் அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவார் மற்றும் நான்கு ராசிகளுக்கு செல்வ மழை கொட்டும், சிறப்பு ராஜயோகம் மற்றும் ஜாக்பாட் அடிக்கும்.
Jupiter Transit 2026 in Cancer : குரு வருடத்திற்கு ஒரு முறை பெயர்ச்சி அடைகிறார், ஆனால் 2025 ஆம் ஆண்டில் மிதுன ராசியில் குரு பெயர்ச்சி அடைந்தப் பிறகு, வக்ரமாகி வேகமாக நகர்கிறது.
நவம்பர் 11, 2025 அன்று குரு வக்ரமாக மாறும். இதற்குப் பிறகும், அது தனது பாதையை மாற்றிக்கொள்ளும். ஜூன் 2, 2026 அன்று காலை, குரு பெயர்ச்சி அடைந்து அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் நுழையும். 2026 இல் வக்கிரமாக செல்லும் குருவின் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிகளையும் பாதிக்கும், ஆனால் சில ராசிகளுக்கு பெரிய அளவில் பயனளிக்கும்.
ரிஷபம்: 2026 ஆம் ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்கு புதிய வாய்ப்புகளைத் தரும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும். ஜூன் மாதத்திற்குப் பிறகு வெளிநாடு பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. தைரியமும் துணிச்சலும் அதிகரிக்கும். உங்கள் உடன்பிறந்தவர்கள் மீதான அன்பு அதிகரிக்கும்.
மிதுனம்: 2026 ஆம் ஆண்டு குரு பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்கான புதிய பாதைகளைத் தரும். வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் அதிகரிக்கும். வங்கி இருப்பு அதிகரிக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்டவும், புதியவற்றைச் செய்யவும் இது ஒரு நல்ல நேரம். புதிய திட்டங்களில் முதலீடு செய்வது வலுவான வருமானத்தைத் தரும். குடும்ப உறுப்பினர்களிடமிருந்து அன்பும் பாசமும் அதிகரிக்கும்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த குரு பெயர்ச்சி ஜாக்பாட் அடிப்பது போன்றது. குரு அதன் உச்ச ராசியான கடகத்தில் நுழைந்து வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டுவருவார். செல்வமும் சொத்தும் அதிகரிக்கும், மேலும் பழைய உடைமைகளால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். உங்கள் மனம் ஆன்மீகத்தை நோக்கி செல்லம். உங்கள் ஆளுமை மேம்படும். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு வெற்றிகரமான நேரம். உங்கள் புகழ் அதிகரிக்கும், ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
கன்னி: குரு பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். நிதி முன்னேற்றம் உங்களுக்கு மிகுந்த நிம்மதியைத் தரும். ஒரு பெரிய ஆசை நிறைவேறக்கூடும். உயர் பதவியில் இருப்பவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வீர்கள். கல்வித் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் வெற்றியை அடைவார்கள். மாணவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரம். உங்கள் சமூக வட்டம் விரிவடையும். முதலீடுகள் லாபத்தைத் தரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.