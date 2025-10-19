கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்தார்: 6 ராசிகளுக்கு செல்வ மழை, டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Jupiter Transit in Cancer 2025: இன்று அதிகாலை குரு மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு அதிசார நிலையில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். குரு ராசி மாற்றம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளையும், பாதிக்கும். குருவின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துகொள்வோம்...
குரு பகவான் மிதுனத்தில் இருந்து கடகத்துக்கு அதிசாரப் பெயர்ச்சியடைந்தார். இந்த குரு அதிசார பெயர்ச்சியானது 12 ராசிகளிலும் அதன் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில், இந்த காலகட்டத்தில் அதீத பலன்களை பெறப்போக்கும் ராசிகளை குறித்து இந்த ஜோதிட கட்டுரையில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
குரு பகவான் கடக ராசியில் அதிசார பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். குருவின் உச்ச ராசியான கடக ராசியில் குருவின் வருகை மேஷம் மற்றும் மிதுனம் உள்ளிட்ட ஆறு ராசிகளுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பயனடைவார்கள், மேலும் அனைத்து பணிகளும் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்படும். குரு பகவான் அதிசார பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைப் பார்ப்போம்…
மேஷம்: உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாவது மற்றும் பன்னிரண்டாவது வீடுகளில் குரு பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், கடக ராசிக்கு குரு பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு நல்ல பலனைத் தரும். ஆன்மீக அறிவொளியை அளிக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, உங்கள் அனைத்து பொருள் இலக்குகளையும் நீங்கள் அடைய முடியும். உங்கள் நண்பர்கள் உங்களை ஆதரித்து அற்புதமான இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வார்கள். உறவுகள் வலுவடையும், உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
மிதுனம்: குரு அதிசார பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்கு நன்மை பயக்கும். இந்த பெயர்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும், குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். தீபாவளி மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடுவீர்கள். உங்கள் இலக்குகளை நீங்கள் அடையாளம் காண முடியும். லாபகரமான வணிக வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் உருவாகும், மேலும் வேலை செய்பவர்கள் அதிக வருமானத்தை பெறுவார்கள். சமூகத்தின் மரியாதைக்குரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த உறுப்பினர்களை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள், இது உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கும்.
கடகம்: குருவின் அதிசார பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும். ஆன்மீக யாத்திரைகள், வழிபாடு, மத நடவடிக்கைகள் மற்றும் பிற சமூக நோக்கங்களுக்காகவும் நீங்கள் பணத்தைச் செலவிடுவீர்கள். லட்சுமி பூஜையை மிகுந்த ஆடம்பரமாகச் செய்வீர்கள். மன திருப்தியையும் மற்றவர்களிடமிருந்து மரியாதையையும் பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்: குரு பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். முழு அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கும். நிதிச் சிக்கல்களைக் குறைத்து, பணம் சம்பாதிப்பதை எளிதாக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் நல்ல சம்பளத்தைப் பெறுவார்கள், பணியிடத்தில் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். சொந்தமாகத் தொழில் செய்பவர்கள் லாபங்களைக் காண்பார்கள். உடன்பிறந்தவர்களுடனான உங்கள் உறவை மேம்படுத்த இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும்.
கும்பம்: குரு உங்கள் ஆறாவது வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார், தொழில் வாழ்க்கையில் செய்யப்படும் திட்டங்கள் வெற்றி பெறும், மேலும் உங்கள் வருமானம் கணிசமாக அதிகரிக்கும். வேலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். மாணவர்கள் சிறந்த கல்வி செயல்திறனைக் காண்பார்கள், மேலும் கல்லூரி பட்டம் அவர்களுக்கு வெற்றியை அடைய உதவும். நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்க விரும்புவீர்கள்.
மீனம்: குரு உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது. தீபாவளிக்கு முன்பே குருவின் செல்வாக்கு உங்களுக்குப் பயனளிக்கத் தொடங்கும். வேலையில் முழுமையாக கவனம் செலுத்தும்போது உங்கள் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். அக்டோபர் மாதம் குழந்தைகள் மற்றும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.