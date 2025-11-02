கடக ராசியில் குரு அதிசார பெயர்ச்சி பயணம்: 4 ராசிகளுக்கு நன்மையும் அதிர்ஷ்டமும் கிடைக்கும்

Jupiter Transit in Cancer 2025: கடக ராசி, குரு பகவானுக்கு உச்ச வீடு என்பதால், இந்த அதிசார பெயர்ச்சி பொதுவாக கடக ராசிக்காரர்களுக்குச் சுப பலன்களைத் தரும் என்று கருதப்படுகிறது.குருவின் உச்ச நிலையில் உள்ள பெயர்ச்சி, செல்வச் செழிப்பு, வாழ்வில் மகிழ்ச்சி மற்றும் அமைதி ஆகியவற்றைத் தரும்.
ரிஷபம்: ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஜனவரி 1 முதல் மே 15 வரை ரிஷபத்தில் தங்கியிந்தார். மிதுனம்: மே 15 முதல் அக்டோபர் 19 வரை (மதியம் 12:57 மணி வரை) இந்த ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்தார். கடகம்: அக்டோபர் 19 (மதியம் 12:57 மணி) முதல் நவம்பர் 11 (மாலை 6:31 மணி) வரை வேகமாகப் பெயர்ச்சி அடைந்தார். கடகம்: நவம்பர் 11 (மாலை 6:31 மணி) அன்று வக்ர நிலையில் செல்லும்.
மிதுனம்: குருவின் கடக ராசிப் பெயர்ச்சி உங்கள் இரண்டாவது வீட்டில் நிகழ்ந்துள்ளது. இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் வேலை மற்றும் குறிப்பாக நிதி விஷயங்களில் மிகவும் சாதகமான பலன்களைத் தரும். குடும்ப மகிழ்ச்சி மற்றும் செழிப்பு அதிகரிக்கும். திருமணம் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் வெற்றி அடையலாம்.
கன்னி: குரு உங்கள் லாப வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஏழாம் வீட்டின் அதிபதியின் உச்ச நிலையும், லாப வீட்டில் அவர் நுழைவதும் வணிகத்திற்கு மிகவும் நல்லது. திருமணம் வாழ்க்கை மற்றும் குழந்தை தொடர்பான விஷயங்கள் சாதகமாக இருக்கும். அந்தஸ்து மற்றும் கௌரவம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வலுப்பெறும். இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும்.
விருச்சிகம்: குரு உங்கள் அதிர்ஷ்ட வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை அதிகரிக்கும், மத யாத்திரைகளை அழைக்கும், மேலும் உங்களுக்கு மரியாதை அளிக்கும். உங்கள் வேலையில் வெற்றி நல்ல நிதி ஆதாயங்களைத் தரும். ஐந்தாவது வீட்டின் அதிபதியின் உயர்ந்த நிலை குழந்தைகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானது, இதனால் அவர்கள் தங்கள் பாடங்களில் சிறப்பாக கவனம் செலுத்த முடியும். ஆன்மீக விஷயங்களில் ஆர்வமும் அதிகரிக்கும்.
மீனம்: குரு உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். ஐந்தாவது வீட்டில் லக்னம் மற்றும் பத்தாவது வீட்டின் பயணம் பல விஷயங்களில் சாதகமான பலன்களைத் தரும். கல்வி மற்றும் காதல் உறவுகள் சாதகமாக இருக்கும். குழந்தைகள், நிச்சயதார்த்தம் மற்றும் திருமணம் தொடர்பான விஷயங்களில் நேர்மறையான பலன்கள் காணப்படும். திருமண மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், மேலும் இந்த பெயர்ச்சி உங்கள் அந்தஸ்தையும் கௌரவத்தையும் அதிகரிக்க உதவும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
