வெகு விரைவாக பயணம் செய்யும் குரு: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்த்துக்கு மேல் அதிர்ஷ்டம்

குரு கடக ராசியில் உச்சம் பெற்றுள்ளார். குரு இந்த ராசியில் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வரை தங்கியிருப்பார், அதன் பிறகு மிதுன ராசியில் குரு வக்ர நிலையில் நுழைவார். குரு 2025 ஆம் ஆண்டில் இரண்டு முறை பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. உண்மையில், குருவின் பெயர்ச்சியால், இரண்டு முறை ராசி மாற்றும் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேஷம்: இந்த காலகட்டம் பணியில் இருப்பவர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பானதாகவும், அனுகூலமானதாகவும் இருக்கும். அலுவலகத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த முக்கியப் பலன்களைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் உயர் அதிகாரிகளின் நன்மதிப்பையும், மரியாதையையும் பெறுவீர்கள். நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த நல்ல நேரம் விரைவில் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரப்போகிறது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் மகிழ்ச்சியாகவும் தரமானதாகவும் நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: புதிய வேலைகளைத் தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, இந்தக் கால மாற்றம் சிறப்பான நல்வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் இருந்த சிக்கல்கள் குறைவதால், மன நிம்மதி கிட்டும். தேவையற்ற செலவுகளைக் குறைப்பதன் மூலம் பணத்தைச் சேமிக்க நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு. உங்கள் வருமான வழிகளில் இருந்து சிறப்பான ஆதாயங்கள் கிடைக்கப்பெறும். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் காணப்படுவீர்கள். நீண்ட நாட்களாக தொல்லை கொடுத்த நாள்பட்ட நோய்களில் இருந்து முழுமையான விடுதலை கிடைக்கும்.
கன்னி: உங்கள் ஜாதகத்தில் நான்காவது வீட்டிற்கும் ஏழாவது வீட்டிற்கும் அதிபதி குரு. அக்டோபர் 18, 2025 அன்று, குரு தனது உச்ச ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளது லாப வீடாக இருக்கும். தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பல நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில், உங்களுக்கு குழந்தைகள் ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். வாகன வசதியை அனுபவிப்பீர்கள், உங்கள் இன்பம் அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: உங்கள் ஜாதகத்தில் இரண்டாவது மற்றும் மிகவும் நன்மை பயக்கும் வீடுகளின் அதிபதியான குரு உங்கள் ஜாதகத்தின் ஆறாவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சி அடைவார். குருவின் ஆறாவது வீட்டின் வழியாகப் பெயர்ச்சி சுபமாகக் கருதப்படவில்லை என்றாலும், இந்தப் பெயர்ச்சி உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கும், மேலும் புதிய முயற்சிகளால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
