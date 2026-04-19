நாளை குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளும் பணம், பதவி, பட்டங்கள், உச்ச வெற்றி கிடைக்கும்

Guru Nakshatra Peyarchi Lucky Zodiac Signs 2026: குரு பகவான் புனர்பூச நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி அடைவது, ஒரு மங்களகரமான மற்றும் மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றமாகக் கருதப்படுகிறது. இக்காலகட்டமானது, குறிப்பாக ஐந்து ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம், வெற்றி மற்றும் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். சில ராசிகளுக்குச் செல்வம், கௌரவம் மற்றும் வெற்றி ஆகியவற்றை அடைவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உருவாகும். எந்தெந்த ராசிகள் இதன் மூலம் அதிகபட்ச நன்மைகளைப் பெறவுள்ளன என்பதை இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
தெய்வீக குருவான வியாழன் கிரகம், ஏப்ரல் 2026-இல் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பிரவேசிக்க உள்ளது; ஜோதிட ரீதியாக இது மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் குறிப்பிட்ட காலம் வரை நீடித்திருக்கும்; இக்காலகட்டத்தில், அமையவிருக்கும் ஒரு தனித்துவமான கிரகச் சேர்க்கையானது, பல ராசிகளின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். நாளை ஏப்ரல் 20, திங்கட்கிழமை அன்று, அதிகாலை 04:43 மணிக்கு, குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பாதத்திற்குள் குருவின் சஞ்சாரம் மே 14-ஆம் தேதி வரை தொடரும். இதன் விளைவாக, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்குச் செல்வம், கௌரவம் மற்றும் வெற்றி ஆகியவற்றிற்கான வாய்ப்புகள் கணிசமாக வலுப்பெறக்கூடும். இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியின் மிகவும் மங்களகரமான பலன்களை எந்தெந்த ராசிகள் அனுபவிக்கப் போகிறார் என்பதை இப்போது நாம் விரிவாக அறிந்துகொள்வோம்.
மிதுனம் : மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது மிகவும் சாதகமானதாகவும், வாழ்வில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் அமையக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் ஒரு புதிய திசைவழி கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. ஊதிய அடிப்படையில் பணிபுரிபவர்களுக்கு, பணி மாற்றம் அல்லது முன்னேற்றம் சார்ந்த வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்; இம்மாற்றங்கள் நீண்டகால அடிப்படையில் மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கான துணிச்சலைப் பெறுவார்கள்; இது இறுதியில் அவர்களுக்குப் பெரும் வெற்றியை ஈட்டித் தரும். பொருளாதார ரீதியாகப் பார்க்கையில், இக்காலகட்டம் உங்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும்; புதிய வருவாய் வழிகள் திறக்கக்கூடும் என்பதால், பழைய கடன்களைத் திருப்பி அடைப்பதில் உங்களுக்குப் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில் குடும்பத்தினரின் ஆதரவும் மிகவும் வலுவாக இருக்கும்; இது உங்கள் மன அமைதியைக் காத்துக்கொள்ளவும், உங்கள் இலக்குகளின் மீது இன்னும் அதிகத் திறம்படக் கவனம் செலுத்தவும் உங்களுக்குத் துணை நிற்கும்.
கடகம் : கடக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, இக்காலம் நற்பேறு நிறைந்ததாக அமையும். கிரகங்களின் பெயர்ச்சியானது தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். மேலும், உங்கள் கடின உழைப்பு சிறப்பான பலன்களை ஈட்டித் தரும். அத்துடன், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்; முதலீடுகள் லாபகரமானவையாக அமையக்கூடும்.
சிம்மம் : சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது உறவுகள் மற்றும் தொழில் ஆகிய இரு துறைகளிலும் ஒரு சாதகமான காலகட்டத்தை அமைத்துத் தரும். நீண்ட காலமாக நீடித்து வந்த இடர்பாடுகள் படிப்படியாக விலகி, வாழ்வில் ஒருவிதமான ஸ்திரத்தன்மையை ஏற்படுத்தும். தொழில் துறையில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும்; தனிப்பட்ட வாழ்விலும் முன்னேற்றங்கள் தென்படும்; கருத்து வேறுபாடுகள் தணியும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு, திருமண வரன்கள் அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன. பொருளாதார நிலை மேம்படும் என்றும், வேலை தொடர்பான சிக்கல்களும் தீர்க்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கலாம்.
துலாம் : துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிகவும் சுபமான பலன்களை அளிக்கும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து மேம்படும்; பொதுவெளியில் உங்கள் நற்பெயரும் பிம்பமும் வலுப்பெறும். தொழில் துறையைப் பொறுத்தவரை, உங்கள் பணிசார்ந்த முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். பொருளாதார ரீதியாகவும் இது ஒரு சாதகமான காலகட்டமாக அமையும்; ஏனெனில், செல்வம் ஈட்டுவதற்கான புதிய வழிகள் உங்களுக்குத் திறக்கப்படலாம். வாழ்வில் சுகபோகங்களும் வசதி வாய்ப்புகளும் பெருகும்; உங்கள் வாழ்க்கை முன்னெப்போதையும் விட அதிக சமநிலையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் திகழும்.
தனுசு : தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், பலன் தரக்கூடியதாகவும் அமையக்கூடும். உங்கள் தொழிலில் விரைவான முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள், மேலும் லாபத்திற்கான சிறந்த வாய்ப்புகளையும் சந்திப்பீர்கள். நீங்கள் உங்கள் தொழிலை விரிவுபடுத்தத் திட்டமிட்டிருந்தால், இந்தக் காலகட்டம் உங்களுக்குச் சாதகமாக அமையும். இந்த நேரத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் வலுவாக இருக்கும், இது பெரிய மற்றும் முக்கியமான முடிவுகளை வெற்றிகரமாக எடுக்க உங்களுக்கு உதவும். அதிர்ஷ்டத்தின் முழு ஆதரவையும் நீங்கள் பெறுவீர்கள், மேலும் கடினமான பணிகள்கூட எளிதாக முடிந்துவிட்டதாகத் தோன்றும். உங்கள் சமூக வாழ்விலும், நீங்கள் அங்கீகாரத்தையும் மரியாதையையும் பெறுவீர்கள்; மக்கள் உங்கள் வேலையையும் ஆளுமையையும் பாராட்டுவார்கள், இது உங்கள் நற்பெயரை உயர்த்த வழிவகுக்கும்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
