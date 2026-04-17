குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளும் செல்வம், கௌரவம், பணம் கிடைக்கும்

Guru Nakshatra Pada Peyarchi April 2026: அறிவுக்குக் காரகனான குரு பகவான், புனர்பூச நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்குள் நுழையும் பெயர்ச்சியானது, விரைவில் ஏப்ரல் மாதத்தில் நிகழவிருக்கிறது; இது நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான நன்மைகளைக் கொண்டுவரக்கூடும்.
அறிவு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்திற்குரிய காரக கிரகமான குரு பகவான், புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்தில் பிரவேசிக்கவுள்ளார். 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 20, திங்கட்கிழமை அன்று, அதிகாலை 04:43 மணிக்கு, குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்தப் பாதத்திற்குள் குருவின் சஞ்சாரம் மே 14-ஆம் தேதி வரை தொடரும். புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்கு அதிபதி சுக்கிரன் ஆவார்; மேலும், இந்தப் பாதத்திற்குரிய ராசி மிதுனம் ஆகும். இத்தகைய சூழலில், புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திற்குள் குரு பகவான் பிரவேசிப்பது, நான்கு ராசிகளின் வாழ்வில் ஒரு நற்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடும். அந்த நான்கு ராசிகள் எவை என்பதையும், அவை எத்தகைய சுப பலன்களைப் பெறவுள்ளன என்பதையும் இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
மிதுனம்: மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, நட்சத்திர பாதங்கள் வழியாக குருவின் பெயர்ச்சியானது ஒரு பெரும் நல்வாய்ப்பாக அமையக்கூடும். இவர்களின் தொழில் வாழ்க்கை ஒரு புதிய திசையை நோக்கி நகரும்; மேலும், தங்கள் வணிகம் சார்ந்த முக்கிய முடிவுகளை இவர்களால் சிறப்பாக எடுக்க இயலும். வேலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகக்கூடும். வருமானத்திற்கான பல வழிகள் திறக்கப்படுவதன் மூலம், இவர்களால் தங்கள் கடன்களை முழுமையாக அடைக்க முடியும். அத்துடன், இவர்களுக்குத் தங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திரப் பாதையில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் ஒரு சாதகமான காலகட்டத்தை அமைத்துத் தரும். உறவுகளில் மேம்பாட்டிற்கும், தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்திற்கும் உரிய வழிகள் திறக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குத் திருமண வரன்கள் அமையக்கூடும். உறவுகளுக்குள் பரஸ்பர புரிதல் மேலும் வலுப்பெறும். முந்தைய நிலையை விட நிதி நிலைமை மேம்படும்; மேலும், வேலை தொடர்பான இடர்பாடுகள் அனைத்தும் தீரும்.
துலாம்: துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் நட்சத்திரத்தின் வழியாகச் செய்யும் சஞ்சாரம் சுப பலன்களைப் பெற்றுத்தரும். தன்னம்பிக்கை பெருகும்; ஒருவரின் ஆளுமை மேலும் வசீகரமிக்கதாகத் திகழும். தனிப்பட்ட மகிழ்ச்சி மேம்படுவதுடன், சமூக அந்தஸ்தும் உயரும். புதிய வேலைவாய்ப்புகள் அமையக்கூடும்; மேலும், செல்வம் ஈட்டுவதற்கான பல வழிகள் திறக்கப்படவும் வாய்ப்புள்ளது.
தனுசு: தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குரு பகவான் *பாத நட்சத்திரத்தின்* வழியாகச் செய்யும் சஞ்சாரம் மிகவும் சுபமானதாக அமையும். இவர்கள் தங்கள் தொழில் முயற்சிகளில் வளர்ச்சியை அடைவதுடன், லாபங்களையும் ஈட்ட இயலும். இவர்களின் தன்னம்பிக்கை பெருகும்; இது, இவர்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்குத் துணை நிற்கும். இவர்கள் நற்பேற்றின் முழுமையான ஆதரவைப் பெறுவதுடன், சமூகத்தில் தமக்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை நிலைநிறுத்திக்கொள்வதிலும் வெற்றி காண்பார்கள்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.