குரு - புதன் சேர்க்கையால் 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. புது வீடு, வாகனம் வாங்கலாம்!

Guru Peyarchi Palangal: குரு மற்றும் புதனின் சேர்க்கையால் பரிவர்த்தனை யோகம் உருவாகிறது. இது 5 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. 

 

Jupiter Mercury Conjunction Effects: ஜோதிடத்தின்படி, கிரகங்களின் மாற்றம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கிரகங்களின் பெயர்ச்சியால் மட்டுமின்றி அவற்றின் பார்வை மற்றும் நிலைகளும் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான தாக்கத்தை உண்டாக்கும். 

 
குரு பகவான் தற்போது மிதுன ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்த மிதுன ராசியின் அதிபதி புதன். இந்த புதன் வரும் ஏப்ரல் 11 ஆம் தேதி குரு அதிபதியாக இருக்கும் மீன ராசிக்குள் நுழைகிறார். இதனால் பரிவர்த்தனை யோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகத்தால் 5 ராசிக்காரர்கள் தங்களின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை காண இருக்கின்றனர்.   

ரிஷபம் (Taurus): பரிவர்த்தனை யோகத்தால் ரிஷப ராசிக்காரர்கள் வெற்றியை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றி அடையும். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். பண வரவு அதிகம் இருக்கும். தனியார் இடத்தில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்கும்.  

மிதுனம் (Gemini): குரு மற்றும் புதனால் உருவாகும் பரிவர்த்தனை யோகம், மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியான முன்னேற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் முதலீடு செய்யலாம். தொழிலில் நல்ல லாபம் இருக்கும். சமூகத்தில் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். நிதி நிலையில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.   

கன்னி (Virgo): குரு மற்றும் புதனால் உருவாகும் பரிவர்த்தனை யோகம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றத்தை கொடுக்க இருக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலை தேடி வருபவர்களுக்கு நினைத்த வேலை கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். இதுவரை இருந்த குடும்ப பிரச்சனை தீர்ந்து நிம்மதி பெற முடியும்.   

கும்பம் (Aquarius): பரிவர்த்தனை யோகத்தால், கும்ப ராசிக்காரர்கள் நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் சம்பள உயர்வு இருக்கும். தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு லாபம் இருக்கும். இதுவரை இருந்த கடன் பிரச்சனை தீர்ந்து நிம்மதி அடைய முடியும். சொத்து பிரச்சனை இருந்தால், அது உங்களுக்கு சாதகமாக முடியும்.   

மீனம் (Pisces): பரிவர்த்தனை யோகத்தால், மீன ராசிக்காரர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் புது சொத்து வாங்க முடியும் அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது. ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை தேடி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.    

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.     

ஏப்ரல் 11 புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! முழு விவரம்!