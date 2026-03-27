குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்

Guru - Budhan Serkai Palangal: குரு மற்றும் புதன் சேர்ந்து உருவாக்கும் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால், குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். 

 
வரும் ஏப்ரல் 03 ஆம் தேதி புதனை குரு பகவான் 120 டிகிரி இடைவெளியில் சந்திக்கிறார். இந்த சந்திப்பு சக்தி வாய்ந்த நவபஞ்சம ராஜயோகத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த யோகத்தால் 4 ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர்.   

மேஷம் (Aries): நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால், மேஷ ராசிக்காரர்கள் தொழில் ரீதியாக நல்ல பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் அடையலாம். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்கள் தொடங்கலாம். நல்ல லாபம் இருக்கும். இதனால் பண ரீதியான பிரச்சனை இருக்காது.   

மிதுனம் (Gemini): மிதுன ராசிக்காரர்கள் நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால் நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனை நீங்கும். கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெறும். பெருளாதார நிலை மேம்படும். மேலும், வேலையிடத்தில் நற்பெயர் கிடைக்கும்.   

சிம்மம் (Leo): நவபஞ்சம ராஜயோகத்தால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் கல்வியில் சிறந்து விளங்கலாம். வெளிநாட்டிற்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைய முடியும். புதிய வாய்ப்புகள் வரும். அதனை பயன்படுத்தி கொள்ளும் நிலையில், பலன் அடைய முடியும்.   

தனுசு (Sagittarius): குரு மற்றும் குரு பகவானால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் சிறப்பான பலன்களை அனுபவிக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் தொலைதூர பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். ஆனால் அது உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். வேலையிடத்தில் சம்பள உயர்வு இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.   

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.   

