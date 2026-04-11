இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Gajakesari Rajyoga 2026: தேவகுருவான பிரகஸ்பதிக்கும் (வியாழன்) சந்திரனுக்கும் இடையிலான சேர்க்கையின் மூலம் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' உருவாகிறது. ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், இது மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் செல்வாக்குமிக்க ஒரு ராஜயோகமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ராஜயோகம் ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதியன்று அமையவுள்ளது. இதன் தாக்கத்தினால், மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு அன்னை மகாலட்சுமி அருளாசிகள் கிடைக்கும்.
ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், தேவர்களின் குருவான வியாழன் (குரு கிரகம்), அறிவு, கல்வி, ஆசிரியர்கள், குழந்தைகள், மூத்த உடன்பிறப்புகள், செல்வம், அறநெறி மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகியவற்றிற்குரிய காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். இதற்கு மாறாக, சந்திரன் மனம், தாய், மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொருள் சார்ந்த சொத்துக்கள் மற்றும் இவை போன்ற பிற அம்சங்களுக்குரிய காரகனாகக் கருதப்படுகிறார். இவ்விரு கிரகங்களும் ஒரு தனிநபரின் ஜாதகத்தில் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடத்தைப் பெறுகின்றன.   

ஜோதிடவியலில், இவ்விரு கிரகங்களின் சேர்க்கை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது; ஏனெனில், இவற்றின் இணைப்பானது பல சக்திவாய்ந்த 'யோகங்களை' (கிரகச் சேர்க்கைகளை) உருவாக்கவல்லது. அத்தகைய யோகங்களில் ஒன்றுதான் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' ஆகும். இம்முறை, இந்த மங்களகரமான 'ராஜயோகம்' 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 21-ஆம் தேதி, செவ்வாய்க்கிழமையன்று அமையவிருக்கிறது.  

சந்திரன் மற்றும் வியாழன் ஆகிய இரு கிரகங்களும்ர் ஒரே ராசியில் இணையும்போது, 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' உருவாக்குகிறது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில், 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' என்பது அவர்களின் ஆன்மீக மற்றும் பௌதீக வாழ்வில் ஆழமான மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது. குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய கிரகங்களின் சேர்க்கையின் மூலம் உருவாகும் இந்த ராஜயோகம், மூன்று ராசிகளின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.  

ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, ஏப்ரல் 21-ஆம் தேதியன்று குருவும் சந்திரனும் மிதுன ராசியில் இணையும்போது, ​​'கஜகேசரி ராஜயோகம்' அமையவிருக்கிறது. இந்த கிரகச் சேர்க்கையானது 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாலும், மிதுனம், சிம்மம் மற்றும் கன்னி ஆகிய மூன்று ராசிகளுக்கு இது மிகவும் சுபமானதாக அமையவுள்ளது.  

மிதுனம்: கஜகேசரி ராஜயோகம் உங்கள் ராசியிலேயே உருவாகிறது. இக்காலம் உங்கள் வாழ்வில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும். இந்த ராஜயோகத்தின் தாக்கத்தால், உங்கள் தன்னம்பிக்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய எழுச்சியை நீங்கள் காண்பீர்கள்; நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் அனைத்தும் இப்போது மிக விரைவாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும்.  

சிம்மம்: இந்த ராசியின் கீழ் பிறந்தவர்களுக்கு, 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' தொழில் மற்றும் சமூகத் துறைகள் இரண்டிலும் சாதகமான பலன்களை கொண்டுவரும். பணியிடத்தில் ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்க நீண்ட காலமாக முயன்று வருபவர்கள், தாங்கள் தேடிய அந்த இனிமையான வெற்றியை இப்போது சுவைக்க முடியும். உங்கள் தொழில்சார் நிலை வலுப்பெறும்; உங்களுக்குப் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம் அல்லது புதிய பொறுப்புகள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம்.  

கன்னி: கன்னி ராசிக்கு, 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' ஒரு முழுமையான திருப்புமுனையாக அமையக்கூடும். குறிப்பாக, தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த துறைகளில் சாதனைகள் நிகழ அதிக வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக வேலை தேடி வருபவர்கள், நேர்காணல்கள் அல்லது போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி காணக்கூடும். வருமான வழிகள் விரிவடையும்.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

