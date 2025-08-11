English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள் இவைதான்: கோடீஸ்வர யோகம், செல்வ மழை கொட்டும்

Jupiter Most Favourite Zodiac Signs : ஜோதிடத்தில், குரு கிரகம் கல்வி, அறிவு, செல்வம், செழிப்பு, அதிர்ஷ்டம், திருமணம், குழந்தை பாக்கியம் மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை தரும் கிரகமாகும்.

ஜோதிடத்தின் படி குரு பகவான் சுப கிரகமாக, ஒரு மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார்.  ஜோதிட அடிப்படையில் சில ராசிகள் மீது அவர் கூடுதலான அன்பையும் ஆசியையும் பொழிகிறார். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
1 /10

ஜோதிடத்தில், குரு பிருஹஸ்பதிக்கு மிக முக்கியமான இடம் உள்ளது. ஒருவரின் ஜாதகத்தில் குருவின் நிலை சிறப்பாக இருந்தால் அவர்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தால் நிறைந்திருக்கும் என்பது ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. அத்தகைய சூழ்நிலையில் குரு பகவானுக்கு பிடித்த சில ராசிகள் உள்ளன, அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

2 /10

கடக ராசி: கடக ராசியை சந்திரன் ஆள்கிறார், மேலும் இந்த ராசியில் குரு உச்சமாக கருதப்படுகிறது. இதனால்தான் கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு குருவின் சிறப்பு ஆசிகள் உண்டு என்று கூறப்படுகிறது.

3 /10

கடகம்: இந்த ராசிக்காரர்கள் வேலையில் பதவி உயர்வு, புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுதல், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சி போன்ற பலன்களை எளிதில் பெறுவார்கள்.

4 /10

தனுசு ராசி: தனுசு ராசியின் அதிபதி பகவான் ஆவார். இதனால் தனுசு ராசிக்காரர்கள் மீது குரு பகானுக்கு சிறப்பு ஆசீர்வாதங்களைப் பெறுவார்.

5 /10

தனுசு: குருவின் அருளால், இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தி, அசையா சொத்துக்களைப் பெற்று, திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் பெறுவார்கள்.

6 /10

சிம்மம்: சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரியன், சூரியனுக்கும் குருவுக்கும் இடையே இயற்கையான சேர்க்கை உள்ளது. இதன் காரணமாக, சிம்ம ராசிக்காரர்கள் மீது குரு பகவானின் சிறப்பு ஆசீர்வாதங்கள் நிலைத்திருக்கும்.

7 /10

சிம்மம்: குருவின் அருளால், சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பணப் பலன்கள் கிடைக்கும், மேலும் குருவின் அருளால், அனைத்து துறையிலும் நல்ல வெற்றியைப் பெறுகிறார்கள்.

8 /10

மீனம்: குரு, தனுசு மற்றும் மீனம் ஆகிய இரண்டு ராசிகளையும் ஆளும் கிரகம். அத்தகைய சூழ்நிலையில், குரு பகவானின் ஆசிகள் எப்போதுமே மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இருக்கும்.

9 /10

வியாழக்கிழமைகளில் குரு பகவானின் சன்னிதியில் கொண்டைக்கடலை மாலை சாற்றுவது தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்களை பெற உதவும்.

10 /10

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Guru Jupiter Zodiac Signs Astrology Rasipalan

Next Gallery

ஆடி 26 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?