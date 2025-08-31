குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட், அதிர்ஷ்டம், செல்வம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Jupiter Nakshatra Transit In Punarpoosam: குரு பகவான் நேற்று அதாவது ஆகஸ்ட் 30 ஆம் தேதி தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றியுள்ளார். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி மிதுன ராசியில் இருக்கும்போது நிகழ்ந்துள்ளது.
நேற்று அதாவது சனிக்கிழமை குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி நிகழ்ந்துள்ளது. இந்த பெயர்ச்சி புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் நடந்துள்ளது. இதன் காரணமாக எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிக்கான கதவுகள் திறக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
குரு பகவான் ஆகஸ்ட் 30, 2025 அன்று காலை 11:28 மணிக்கு நட்சத்திர பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இந்த நேரத்தில் குரு பகவான் மிதுன ராசியிலும் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது பாதத்திலும் பயணிக்கிறார். குரு பகவான் ஆகஸ்ட் 19 அன்று பிற்பகல் 2:01 மணி வரை புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாவது பாதத்தில் பயணித்தார்.
குரு வலுவான நிலை உள்ளவர்களுக்கு நல்ல நிதி நிலை இருப்பதாக ஜோதிடம் கூறுகிறது. உறவுகளில் அன்பு மற்றும் நம்பிக்கையின் சமநிலை இருக்கும். குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் எந்த மூன்று ராசிக்காரர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
மேஷம்: குருவின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நல்ல பலனைத் தரும். முதலீடு செய்திருந்தால், அதிலிருந்து நல்ல லாபம் கிடைக்கும். தொழில் தொடர்பாக நீங்கள் நகரத்தை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டியிருக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே எழும் தவறான புரிதல்கள் நீங்கி, குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும்.
சிம்மம்: மேஷ ராசியினருடன் சேர்ந்து, சிம்ம ராசியினருக்கும் அதிர்ஷ்டத்தின் ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் முடிவுகளை கவனமாக எடுத்தால், நிச்சயமாக நன்மை கிடைக்கும். நிதி நிலை பலமாக இருக்கும். குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு முன்னால் எந்த பெரிய பிரச்சனையும் வராது. விரைவில் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.
கன்னி: குருவின் அருளால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும், வணிகம் விரிவடையும். வேலையில் இருப்பவர்கள் குறுகிய பயணங்களால் பலன் கிடைக்கும். மறுபுறம், வேலை தேடுபவர்களுக்கு செல்வாக்கு மிக்க நபரின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.