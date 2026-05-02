குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்

Guru Peyarchi Palangal : வேத ஜோதிடத்தில், வியாழன் கிரகம் ஒரு மங்களகரமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே, எப்போதெல்லாம் இக்கிரகம் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுகிறதோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தின் வழியாகப் பயணிக்கிறதோ, அப்போதெல்லாம் அது அனைத்து ராசிகளைச் சேர்ந்த தனிநபர்களின் வாழ்விலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 2026-ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 14-ஆம் தேதியன்று, தேவகுருவான பிரகஸ்பதி (வியாழன்), புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிரவேசிக்கவுள்ளார். இதன் அடிப்படையில், வியாழனின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது எந்த ஐந்து ராசிகளுக்கு மங்களகரமாகவும் நற்பயன் தரக்கூடியதாகவும் அமையப்போகிறது என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.
ஜோதிடக் கண்ணோட்டத்தில், குரு பகவானின் நட்சத்திர மாற்றம் (சஞ்சாரம்) மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும், மிகுந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, தேவர்களின் குருவான குரு பகவான் தன்னுடைய சொந்த ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் இரண்டாம் பாதத்திலிருந்து மூன்றாம் பாதத்திற்கு, மே மாதம் 14-ஆம் தேதியன்று பெயர்ச்சி அடையவுள்ளார். வேத ஜோதிடத்தில், புனர்பூசம் நட்சத்திரமானது செழிப்பின் அடையாளமாகவும், நல்வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும் நட்சத்திரமாகவும் போற்றப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, குரு பகவான் இந்த நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிப்பது, சில ராசிச் சின்னங்களைச் சார்ந்தவர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும், மிகுந்த நன்மைகளை விளைவிக்கக்கூடியதாகவும் அமையவுள்ளது. இந்த வரிசையில் இடம்பெற்றுள்ள அந்த ஐந்து ராசிகள் எவை என்பதையும், குருவின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியானது அந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் எத்தகைய நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரப்போகிறது என்பதையும் இப்போது அறிந்துகொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது தைரியத்தையும் வீரத்தையும் அதிகரிக்கச் செய்யும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக வேலை மாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வுக்காகக் காத்திருந்தீர்கள் என்றால், உங்கள் விருப்பம் இப்போது நிறைவேறக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகள் கணிசமான ஆதாயங்களை ஈட்டித் தரும். மேலும், முடங்கிக்கிடந்த அல்லது நிலுவையில் இருந்த பணத்தை நீங்கள் மீட்டெடுக்கக்கூடும். உங்கள் திருமண வாழ்வில் நல்லிணக்கம் நிலவும்.
மிதுனம்: புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் ஒரு பகுதி மிதுன ராசிக்குள் அமைந்திருப்பதால், இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களின் ஆளுமையில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்பாட்டைக் கொண்டுவரும். தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் ஒரு முக்கிய ஒப்பந்தத்தை வெற்றிகரமாக இறுதி செய்யக்கூடும். கூட்டாண்மையில் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகள் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டித் தரும். பணியிடத்தில், உங்கள் தகவல் தொடர்புத் திறன்களைக் கண்டு உங்கள் மேலதிகாரிகள் மகிழ்ச்சியடைவார்கள். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் கௌரவமும் உயரும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது அதிர்ஷ்டம் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் நற்செய்திகளைக் கொண்டுவரும். இக்காலகட்டத்தில், பணியிடத்தில் உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து முழுமையான ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். படைப்பாற்றல் சார்ந்த துறைகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் குறிப்பிடத்தக்க அங்கீகாரத்தைப் பெறக்கூடும். இந்தப் பெயர்ச்சி காலத்தில் புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும்; இதன் மூலம், உங்கள் நிதி நிலைமை முன்பிருந்ததை விடப் பன்மடங்கு வலுப்பெறும்.
தனுசு: தனுசு ராசியின் அதிபதி குரு பகவானே ஆவார். ஆகையால், குரு பகவான் தனது சொந்த ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பது, இந்த ராசியைச் சார்ந்தவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே அமையும். மாணவர்கள் கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறப்பான வெற்றியைப் பெறுவார்கள். இல்லத்தில் மங்கல நிகழ்வுகள் நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்; மேலும், திருமண வாழ்வில் நல்லிணக்கம் தழைத்தோங்கும். அதுமட்டுமின்றி, தொழில் முயற்சிகளில் அபாரமான நிதி வளர்ச்சி ஏற்படும்.
கும்பம்: குரு பகவான் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாம் பாதத்தில் பிரவேசிப்பது, கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையும். இக்காலகட்டத்தில், நீங்கள் பல்வேறு விதமான பௌதிக சுகங்களை அனுபவிப்பதோடு, மன அமைதியையும் அடைவீர்கள். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான உங்கள் திட்டங்கள் ஈடேற அதிக வாய்ப்புள்ளது. பூர்வீகச் சொத்துக்கள் வாயிலாகப் பயன்கள் கிட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளன. நாள்பட்ட உடல் உபாதைகளிலிருந்து நீங்கள் நிவாரணம் பெறுவீர்கள்; மேலும், புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆற்றலுடன் உங்கள் இலக்குகளை நோக்கி முன்னேறிச் செல்வீர்கள்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
