குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வ மழை, அனைத்திலும் வெற்றி

குருவின் பெயர்ச்சி சுபமாக இருப்பவர்களுக்கு, வாழ்க்கையில் செழிப்பு வரும் என்று நம்பப்படுகிறது. இதனுடன், அதிர்ஷ்டமும் முழுமையாக ஆதரிக்கத் தொடங்கும்.
Guru Peyarchi 2025: குரு பகவான் வரும் செப்டம்பர் 19 ஆம் தேதி மதியம் மிதுன ராசியில் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது பாகத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் காரணமாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
செப்டம்பர் 19, 2025 அன்று, பிற்பகல் 2:01 மணிக்கு, குரு மிதுன ராசியில் தங்கி புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது வீட்டில் நுழைவார். இந்தப் பெயர்ச்சி சுமார் ஒரு மாதம், அதாவது அக்டோபர் 17, 2025 வரை நீடிக்கும். புனர்பூசம் நட்சத்திரம் என்பது குருவின் சொந்த நட்சத்திரமாகும்.
இந்தப் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கும், ஆனால் குரு இரண்டாவது, ஐந்தாவது, ஏழாவது, ஒன்பதாவது அல்லது பதினொன்றாவது போன்ற சுப வீடுகளில் இருக்கும் ராசிக்காரர்களுக்கு இது முக்கியமாக நல்லதாக இருக்கும். இருப்பினும், புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தின் மூன்றாவது வீட்டில் குருவின் நிலை செழிப்பு, அறிவுப் பெறுதல் மற்றும் குடும்ப மகிழ்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். இது தனிப்பட்ட ஜாதகத்தில் உள்ள மற்ற கிரகங்களையும் சார்ந்தது. இந்தப் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி திருமண பாக்கியத்தை தரும். இந்த நேரம் நம்பிக்கை, ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆளுமையை அதிகரிக்கும். உங்கள் அறிவுசார் மற்றும் படைப்பு திறன்களை அதிகரிக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய திட்டங்களில் வெற்றி போன்ற புதிய வாய்ப்புகள் திறக்கப்படும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும், மேலும் முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் ஈட்ட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்லிணக்கம் இருக்கும், குறுகிய பயணங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி ஒன்பதாவது வீட்டைப் பாதிக்கும். இந்த வீடு அதிர்ஷ்டம், உயர் கல்வி மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உரியது. வெளிநாட்டுப் பயணம், உயர் கல்வி அல்லது மதப் பணிகளில் வெற்றி பெற இந்த நேரம் சாதகமானது. குடும்பம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். முன்னோர்களின் அருளால் கர்ம தடைகள் நீங்கும்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி ஏழாவது வீட்டைப் பாதிக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் நல்லிணக்கமும் அதிகரிக்கும். வணிக கூட்டாண்மைகள் நன்மை பயக்கும், மேலும் சட்ட விஷயங்களில் வெற்றி கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் உறவுகளில் சமநிலையைப் பேணுங்கள் மற்றும் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி ஐந்தாவது வீட்டைப் பாதிக்கும், இது குழந்தைகள், புத்திசாலித்தனம் மற்றும் படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றின் வீடாகும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் வெற்றி பெறுவார்கள், காதல் உறவுகள் இனிமையாக இருக்கும். முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.