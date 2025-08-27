குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு மகிழச்சி, அதிர்ஷ்டம், செல்வம், செழிப்பு

குருவின் ஆசியால், வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். விஷ்ணுவை வழிபடுவதன் மூலம், பிருஹஸ்பதி தேவரின் ஆசிகள் பொழியும். மஞ்சள் நிறப் பொருட்களை தானம் செய்வதன் மூலம், குரு ஜாதகத்தில் பலம் பெறுவார்.
வியாழக்கிழமை விஷ்ணுவை வழிப்படவும்.
சிவபெருமானை வழிபடுவது துக்கத்தையும் வலியையும் நீக்கும்.
மீன ராசியின் அதிபதி பிருஹஸ்பதி தேவர், அவர் தேவர்களின் குரு.
ஆகஸ்ட் 30 சனிக்கிழமை குரு பகவான் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறார். இந்த சுப நிகழ்வு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் ஏற்படும். இதனால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ஜோதிடர்களின் கூற்றுப்படி, தேவர்களின் குருவான பிருஹஸ்பதி நட்சத்திரத்தை மாற்றப் போகிறார். இது பல ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மைகளை தரும். இவற்றில், இரண்டு ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்படும் பலன்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்-
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் மீது குருவின் ஆசிகள் பொழியும். அந்தஸ்து மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். புகழும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சிறப்பு பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். அதே நேரத்தில், அரசு வேலை செய்பவர்களுக்கும் சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
மதப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கும். கடவுளை தரிசிக்க பெரிய கோவிலுக்குச் செல்லலாம். எதிரிகளை வெல்லலாம். மரியாதை அதிகரிக்கும். அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேறும். இதனுடன், திங்கள் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வெள்ளை நிற பொருட்களை தானம் செய்யுங்கள்.
கடக ராசியில் குரு உச்சம் பெற்று இருப்பார். இதனால், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு எப்போதும் குருவின் ஆசி இருக்கக்கூடும், அதனுடன் நல்ல பலன்களை அள்ளித் தருவார். கடக ராசிக்காரர்கள் தொழில் மற்றும் வணிகத்தின் அனைத்துத் துறைகளிலும் சிறப்பாகச் செயல்படுவார்கள்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் நட்சத்திர மாற்றத்தால் நன்மை ஏற்படும். தொழில் பிரச்சனைகள் தீரும். அதிர்ஷ்டம் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் விரிவடையும். நிதி நிலைமை வலுவாக இருக்கும். வருமானத்துடன் செலவும் இருக்கும். வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்தைப் பேணுங்கள்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.