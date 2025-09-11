குரு வக்ர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

Guru Vakra Peyarchi 2025: ஜோதிடத்தின் படி, இந்த ஆண்டு நவம்பர் 2025 மாதத்தில், குரு பகவான் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார். 2025 ஆம் ஆண்டில் நடக்கப் போகும் குருவின் வக்ர பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதைக் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடக ராசியில் இருக்கும்போது, குரு 11 நவம்பர் 2025 அன்று செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 10:11 மணிக்கு வக்ர நிலையில் பெயர்ச்சி அடைவார், மேலும் 11 மார்ச் 2026 அன்று புதன்கிழமை இரவு 08:58 மணிக்கு நேரடியாக பயணிப்பார்.
குரு வக்ர பெயர்ச்சியால், 3 ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு பலன்களைப் பெறலாம். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் மரியாதை மற்றும் பொருள் மகிழ்ச்சியை பெறலாம். எனவே இந்த 3 அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்கள் குரு வக்ர பெயர்ச்சியால் பல நன்மைகளைப் பெற முடியும். தைரியமும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். தொழில் ரீதியாக பயணம் மேற்கொள்ளலாம். கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு மேம்படும். வாழ்க்கையில் முக்கியமான மாற்றங்கள் வரலாம். வேலையில் இருப்பவர்கள் உயர்ந்த பதவியை அடைய முடியும். வியாபாரத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்கள் முடிவடையும். அனைத்து பக்கத்தில் இருந்தும் வெற்றியைப் பெறலாம்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி மிகவும் நல்ல பலன்களைத் தரும். வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் நிதி நெருக்கடிகளை சமாளிக்க முடியும். மரியாதை மற்றும் பொருள் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வாழ்க்கையில் புதிய நிலையை அடைய முடியும். தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருந்த மன அழுத்தம் நீங்கும், மேலும் தகவல் தொடர்பு திறன் முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் வக்ர பெயர்க்கி நல்ல பலனைத் தரும். தொழில் லாபத்திற்கான வழிகளைத் திறக்கும், மேலும் உயரங்களைத் தொட பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகம் புதிய மற்றும் நேர்மறையான திருப்பத்தை ஏற்படுத்தும். வேலையில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நன்மை பயக்கும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ!
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.