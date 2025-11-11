குரு வக்ர பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அமைத்திலும் வெற்றி

Jupiter Retrograde Transits 2025: நவம்பர் 11, 2025 முதல் குரு வக்ர கதி யில் பயணிப்பார், இது மக்களின் தொழில், கல்வி, நிதி நிலை, மகிழ்ச்சி மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தை பாதிக்கும்.
ஜோதிடத்தில், குரு "தேவகுரு" (தெய்வங்களின் குரு) என்று கருதப்படுகிறார். இது அறிவு, மகிழ்ச்சி மற்றும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கிறது. ஜாதகத்தில் குரு நல்ல ஸ்தானத்தில் இருந்தால் நன்மை பயக்கும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு தரும், கணிசமான மரியாதை மற்றும் செல்வத்தைப் பெறுகிறது.
ஜோதிடத்தில், குரு கிரகம் அறிவு, செழிப்பு, ஆன்மீகம் மற்றும் விரிவாக்கத்தின் ஒரு காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகத்தின் வலுவான நிலையைக் கொண்ட ஜாதகக்காரர்கள் வாழ்க்கையில் பெரும் வெற்றியையும் மரியாதையையும் அடைவார்கள். இருப்பினும், குரு வக்கிரமாக மாறும்போது, அது அனைத்து ராசிக்காரர்களையும் பாதிக்கிறது. அதன்படி இன்று அதாவது நவம்பர் 11 ஆம் தேதி முதல், குரு கடகத்தில் வக்ர நிலையில் பயணிப்பார் மார்ச் 11, 2026 அன்று நேரடி கிரகமாக மாறும்.
குருவின் வக்ரப் பயணம் 120 நாட்கள் நீடிக்கும். இந்த நேரம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். தொழில் முதல் காதல் வாழ்க்கை வரை அனைத்திலும் வெற்றி கிடைக்கும். ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் அதிகரிக்கும். குருவின் வக்கிரப் பயணம் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்: மேஷ ராசிக்கு குருவின் வக்ரப் பயணம் சாதகமாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கும். நிதி நிலைமை வலுவடையும். புதிய வேலை கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. பழைய முதலீடு லாபத்தைத் தரக்கூடும்.
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்கு, குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரும். குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் உங்கள் உறவுகள் வலுப்பெறும். தொழில் தொடர்பான முடிவுகளை புத்திசாலித்தனமாக எடுப்பது நல்லது. உங்கள் மனைவியிடமிருந்தும் ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள், மேலும் உங்கள் பேச்சில் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிப்பது நல்லது.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும். கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறன் வலுவடையும். வெளிநாட்டில் வேலை தேடுகிறீர்கள் என்றால், முதல் மூன்று மாதங்கள் உங்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து வரும் பிரச்சினைகள் குறையத் தொடங்கும். இந்த நேரத்தில், நண்பர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறலாம். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, அமைதி மற்றும் அன்புக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த சிறப்பாக இருக்கும். நீங்கள் மகத்தான தொழில் வெற்றியைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. தொழிலும் செழிக்கும். ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் முடிவடையும். உங்கள் உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்கலாம். வீட்டில் மகிழ்ச்சியைக் காண வாய்ப்புகள் உள்ளன.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.