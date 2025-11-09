2 நாட்களில் கடகத்தில் குரு வக்ர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Jupiter Retrograde Transits In Cancer: குருவின் வக்ரப் பயணம் 12 ராசியிலும் வெவ்வேறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், ஆனால் இதிலும் சில ராசிகள் நல்ல பலனையும், செல்வ செழிபையும் பெறுவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்களை சந்திப்பார்கள். எனவே எந்த ராசிகளைப் பற்றி அறிந்துக்கொள்வோம்.
Jupiter Retrograde 2025 in Cancer: ஒன்பது கிரகங்களில் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகவும் புனிதமானதான கிரகமாக குரு கருதப்படுகிறது. இந்த கிரகம் கடவுள்களின் குருவாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடத்தில், குரு அறிவு, ஞானம், மதம், ஆன்மீகம், கல்வி, ஒழுக்கம், அதிர்ஷ்டம், குழந்தை சந்தோஷம் மற்றும் செழிப்பு போன்ற பலன்களை அளித்தும் தரும்.
நவம்பர் 11, 2025 அன்று மாலை 6:31 மணிக்கு குரு கிரகம் கடக ராசியில் வக்ர நிலைக்கு செல்லும். அதன்படி வரும் டிசம்பர் 5 வரை இந்த ராசியில் குரு தலைகீழாக நகருவார். இதனால் 12 ராசியிலும் வெவ்வேறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், ஆனால் அதன் நல்ல பலன் சில ராசிகளுக்கு கிடைக்கும். அந்த ராசிக்காரர்கள் செல்வம், வெற்றி மற்றும் மேம்பட்ட உறவுகளுக்கான வாய்ப்புகளை பெறுவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்..
ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ர பெயர்ச்சி பொதுவாக சாதகமான பலன்களைத் தரும். நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது, மேலும் இது வரை முடங்கி கிடந்த பணத்தை திரும்பப் பெறலாம். திருமண வாழ்க்கை மிகவும் இணக்கமாக மாறும், மேலும் உங்கள் துணைவருடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். உடன்பிறப்புகளுக்காக சில செலவுகள் ஏற்படக்கூடும், ஆனால் இது உங்கள் நெருக்கத்தை அதிகரிக்கும். சில சந்தர்ப்பங்களில் தாமதங்கள் சாத்தியமாகலாம், ஆனால் இறுதி நன்மை உங்களுடையதாகவே இருக்கும்.
கன்னி: குரு வக்ர பெயர்ச்சி கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய மற்றும் பயனுள்ள தொடர்புகளை ஏற்படுத்தித் தரும். புதிய நண்பர்கள் உங்கள் வேலையில் உதவிகரமாக இருப்பார்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான பலன்கள் கிடைக்கும், மேலும் தொழில் செய்து வரும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள். உங்கள் முயற்சிகளில் நீங்கள் திருப்தி அடைவீர்கள். உங்கள் துணைவருடனான உங்கள் உறவு மேம்படும், மேலும் உங்கள் உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் வக்ரப் பயணம் நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது. அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும், மேலும் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன. உங்கள் கடின உழைப்பும் தலைமைத்துவத் திறமையும் வேலையில் பாராட்டப்படும். நிதி ரீதியாகவும், இந்த நேரம் சாதகமாக இருக்கும், குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாயங்களைக் காணலாம். நன்கு யோசித்து முதலீடு செய்யும் முடிவுகள் நீண்ட கால நன்மைகளைத் தரும்.
தனுசு: குருவின் வக்ர நிலை தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு லாபம் மற்றும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளைத் தரும். வீட்டு வசதிகள் அதிகரிக்கும், இருப்பினும் குடும்பம் குறித்த சில லேசான கவலைகள் நீடிக்கலாம். முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தைத் தரும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு வெகுமதி கிடைக்கும், நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும்.
குரு பகவானின் முழுமையான அருளை பெற இந்த மூல மந்திரத்தை கூறவும்: ஓம் ஷ்ரம் ஷ்ரீம் ஷ்ரௌம் ஸஹ் குரவே நமஹ! தினமும் இந்த மந்திரத்தை ஜபிக்கவும்
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.