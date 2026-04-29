குரு - சூரியன் சேர்க்கை : இந்த 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்

Guru Peyarchi : குரு - சூரியன் சேர்க்கை காரணமாக 3 ராசிகளுக்கு அடிக்கப்போகும் மெகா ஜாக்பாட்

 

Guru Peyarchi : குரு - சூரியன் சேர்க்கை குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். யாருக்கு நல்ல காலம் பிறக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 
2026 மே மாதத்தின் பாதியில், சூரிய பகவான் மேஷ ராசியிலிருந்து வெளியேறி ரிஷப ராசிக்குள் நுழைகிறார். அங்கு ஏற்கனவே அமர்ந்திருக்கும் சுப கிரகமான குருவுடன் இணைகிறார். இந்த சேர்க்கை வானியல் ரீதியாக ஒரு வலிமையான ஆற்றலை உருவாக்குகிறது.  

சூரியன் என்பது ஆற்றல் மற்றும் அதிகாரத்தின் அடையாளம்; குரு என்பது அறிவு மற்றும் வழிகாட்டுதலின் அடையாளம். இவர்கள் இருவரும் இணையும் போது, ஒருவருடைய சிந்தனையில் தெளிவும், செயலில் வேகமும் பிறக்கும். இது பலருக்குப் புதிய தொடக்கங்களை உருவாக்கும்.  

இந்த காலகட்டத்தில் அரசாங்கத்திடமிருந்து மக்களுக்குச் சாதகமான அறிவிப்புகள் வரும். நிலுவையில் இருந்த அரசுப் பணிகள் விரைவாக முடியும். அரசு வேலையில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  

ரிஷபம் என்பது செல்வம் மற்றும் குடும்பத்தைக் குறிக்கும் ராசி. அங்கு குருவும் சூரியனும் சேர்வதால் நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடையும். தங்கம், வெள்ளி மற்றும் பங்குச் சந்தையில் நிலையான முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும்.  

இந்த சேர்க்கை உங்கள் ராசியிலேயே நடப்பதால், நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும். உங்கள் பேச்சிற்குச் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும்.  

கன்னி ராசியினருக்கு இந்த சேர்க்கை ஒன்பதாம் பார்வையைப் பெறுவதால், அதிர்ஷ்டம் உங்களைத் தேடி வரும். தொழில் நிமித்தமாக வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் செல்ல வாய்ப்பு அமையும். பெரியோர்களின் ஆசியால் பெரிய தடைகள் விலகும்.  

மகர ராசியினருக்கு ஐந்தாம் பார்வையைப் பெறுவதால், அறிவார்ந்த செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். புதிய சொத்துக்கள் அல்லது நிலம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.  

மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். குறிப்பாக ஆராய்ச்சி மற்றும் உயர்கல்வி பயில்வோருக்கு இது மிகச் சிறந்த காலம். அதேபோல், ஆன்மீகச் சிந்தனைகள் அதிகரித்து மனதிற்கு ஒரு நிம்மதியான சூழல் நிலவும்.  

சமுதாயத்தில் நிலவி வந்த குழப்பங்களுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். புதிய சட்டங்கள் மூலம் மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும். நேர்மையான முறையில் உழைப்பவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் இந்த காலத்தில் நிச்சயம் கிடைக்கும்.  

இந்த கிரக சேர்க்கை நன்மைகளைத் தந்தாலும், சில நேரங்களில் அதிக தன்னம்பிக்கை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, எப்போதும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடித்து, பிறர் கருத்திற்கும் மதிப்பளித்தால் இந்த பொற்காலத்தை முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.  

டாஸ்மாக் கடைகள் 2 நாட்கள் இயங்காது.. வெளியான அதிரடி அறிவிப்பு