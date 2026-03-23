குரு பகவானின் 'டபுள் தமாக்கா': 5 மாதங்களுக்கு கஜகேசரி ராஜயோகம், 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்

Jupiter And Moon Conjunction: ஜோதிடத்தில், குரு மற்றும் சந்திரன் சேர்க்கை மிகவும் முக்கிய வாய்ந்த நிகழ்வாகும். இவ்விரு கிரகங்கள் உருவாக்கும் யோகம் அனைத்து 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் சிறப்பான பலன்களை தரும்.
Jupiter And Moon Conjunction Gajakesari Rajyog: குரு பகவான் பிரகஸ்பதி (வியாழன்) அறிவு, மகிழ்ச்சி, செழிப்பு மற்றும் நல்வாய்ப்புகளை அருள்பவர் ஆவார். குருவின் பெயர்ச்சியைப் பொறுத்தவரை, 2026-ஆம் ஆண்டு மிகவும் முக்கிய வாய்ந்த நிகழ்வுகளில் ஒன்றாகும்; ஏனெனில், இந்த கிரகம் இம்முறை வெறும் ஐந்து மாத கால இடைவெளிக்குள் மட்டுமே பெயர்ச்சி அடையவுள்ளது.
வெற்றி, செல்வத்தை வாரி வழங்கும் குரு 2026-ஆம் ஆண்டில், குரு கிரகம் இரட்டை வேட்டையை மேற்கொள்ளப் போகிறது. பொதுவாக ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே ராசி மாற்றம் செய்யும், குரு, இந்த ஆண்டில் வெறும் ஐந்து மாத இடைவெளியிலேயே இரண்டு முறை ராசி மாற்றம் செய்யவுள்ளது. மேலும், 2026 ஜூன் மாதத்தில் நிகழும் இந்த குரு பெயர்ச்சியானது, ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படும் 'கஜகேசரி ராஜயோகத்தை' உருவாக்கவுள்ளது. இந்த ராஜயோகமானது, நான்கு ராசிகளுக்கு வெற்றி, பயணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் மற்றும் நிதி ஆதாயம் நிறைந்த ஒரு புதிய காலத்தை உருவாகக்கூடும்.
கஜகேசரி யோகம் 5 மாதங்களுக்கு நீடிக்கும் உண்மையில், குரு கிரகம் (Jupiter) வழக்கமாக ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடையும். இருப்பினும், கடந்த ஓராண்டாக குரு கிரகத்தின் ராசி மாற்றம் சற்று வித்தியாசமாக அமைந்தது. தற்போது 2026ல் ஜூன் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் குரு கிரகம் இரண்டு முறை ராசி மாற்றம் அடையவுள்ளது. இந்த நிகழ்வு அனைத்து ராசிகளையும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதிக்கும் என்றாலும், நான்கு ராசிகளுக்கு நற்பலன்களை மட்டுமே அளிக்கும்.
குரு பகவானின் இரட்டை பெயர்ச்சி 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று, குரு கிரகம் தனது உச்ச ராசியான கடகத்திற்குள் (Cancer) இடப்பெயர்ச்சி அடையும்; அதைத் தொடர்ந்து, 2026-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 31-ஆம் தேதியன்று, மீண்டும் ஒருமுறை இடப்பெயர்ச்சி அடைந்து சிம்ம ராசிக்குள் (Leo) நுழையவுள்ளது. ஜூன் மாதம் முதல் அக்டோபர் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில், குரு கிரகம் சந்திரனால் ஆளப்படும் ராசியான கடகத்தில் பயணிக்கும்; இதன் மூலம் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' உருவாகிறது. ஜோதிடத்தின்படி, குரு மற்றும் சந்திரன் ஆகிய இரு கிரகங்களின் சேர்க்கையால் உருவாகும் 'கஜகேசரி ராஜயோகம்' மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தச் சிறப்பான யோகம், மேற்குறிப்பிட்ட நான்கு ராசிகளுக்கு மிகவும் சாதகமான மற்றும் சிறப்பான பலன்களை வாரி வழங்கவுள்ளது.
ரிஷபம் (Taurus) ரிஷப ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சியானது திருமண பாக்கியத்தையும், மகிழ்ச்சியான திருமண வாழ்க்கையையும் தரும். மேலும், உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியப் பதவியை அடைவீர்கள். நிதி ரீதியான பார்த்தால், உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பிய முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள். உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரும்; ஆளுமை மேம்படும். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது உங்கள் தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை ஆகிய இரண்டிலும் மங்களகரமான பலனைத் தரும். பரிகாரம்: வியாழக்கிழமைகளில், குரு கோவிலில் வழிபாட்டுப் பொருட்களை நன்கொடையாக அளியுங்கள். குரு மந்திரத்தை ஜபியுங்கள்: "ஓம் ப்ரீம் பிருஹஸ்பதயே நமஹ."
மிதுனம் (Gemini) மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, குருவின் பெயர்ச்சி நற்பேற்றைக் கொண்டுவரும். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கை ஒரு புதிய திசையை நோக்கிச் செல்லும். உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய பதவி உயர்வோ அல்லது புதிய வேலைவாய்ப்போ கிடைக்கக்கூடும். தொழில் முனைவோருக்கும் இக்காலம் மிகவும் சுபமானதாக அமையும்ம்; நீங்கள் செய்யும் முதலீடுகள் மூலம் லாபத்தை ஈட்டுவீர்கள். பரிகாரம்: மஞ்சள் பருப்பு அல்லது மஞ்சளை தானமாக அளியுங்கள்.
கடகம் (Cancer) கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த பெயர்ச்சி காலம் மிகச் சிறப்பாக அமையவுள்ளது; ஏனெனில், தனது உச்ச ராசியான கடகத்தில் வீற்றிருக்கும் குரு பகவான், 'கஜகேசரி ராஜயோகத்தை' உருவாக்கி, இந்த ராசியினருக்குப் பெரும் நற்பலன்களை வாரி வழங்கவுள்ளார். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்களுக்குப் புதிய வேலை கிடைக்கக்கூடும்; மேலும், உங்கள் தொழில் செழித்து வளரும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பரிகாரம்: வியாழக்கிழமைகளில் பசுவிற்குத் தீவனம் அளித்து, விரதம் மேற்கொள்ளவும்.
தனுசு (Sagittarius) குரு பகவான் தனுசு ராசியின் அதிபதியாவார்; இவரது பெயர்ச்சியானது, இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு அளவற்ற நன்மைகளைத் தரும். உங்கள் வாழ்வில் வெற்றியின் ஒரு புதிய அத்தியாயம் தொடங்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்குத் திருமணம் நடக்கும். தொழில்கள் சிறந்து விளங்கும். செல்வ வளம் பெருகும். பரிகாரம்: வியாழக்கிழமைகளில் விரதம் இருந்து, ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவை வழிபடுங்கள்.
