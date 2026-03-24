Guru Peyarchi 2026: குரு பார்வை பட்டாச்சு..ஜூன் 2 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு ஏறுமுகம் தான்!

Guru Peyarchi Palangal 2026: 2026ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2ஆம் தேதியன்று, குரு கிரகம் மிதுன ராசியிலிருந்து விலகி கடக ராசியில் பிரவேசித்து பெயர்ச்சி அடைவார்; அதுமட்டுமின்றி கடக ராசியானது குரு பகவானின் உச்ச ராசியாகும். ஜோதிடத்தின்படி, குருவின் இந்த ராசி மாற்றம் சில ராசிகளுக்கு மிகவும் சுபகரமானதாக அமையக்கூடும். மேஷம், மிதுனம், கடகம், கன்னி மற்றும் மகரம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில், நிதிநிலை மற்றும் வாழ்க்கையின் பிற துறைகளில் சாதகமான வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள்.
2026-ஆம் ஆண்டு ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று, குரு கிரகம் மிதுன ராசியிலிருந்து விலகி அதன் உச்ச ராசியான கடக ராசிக்குள் பிரவேசிக்கிறது. இந்த ராசி மாற்றம் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகத் திகழ்கிறது. இந்த மாற்றம் சில ராசிகளின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். இக்காலகட்டம் எந்தெந்த ராசிகளுக்குச் சுப பலன்களைத் தரப் போகிறது அறிந்துகொள்வோம்.
மேஷம் (Aries) இந்தக் கிரகப் பெயர்ச்சியானது, மேஷ ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும்; மேலும், பணிசார் முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக் கிடந்த பணிகள் படிப்படியாக நிறைவுபெறக்கூடும். கல்வித் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களும் இந்த காலகட்டத்தில் சாதகமான பலன்களை பெறலாம்.
மிதுனம் (Gemini) மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள் தங்கள் நிதி நிலையில் முன்னேற்றங்களைக் காணபார்கள். முதலீடுகள் மூலம் ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்; மேலும், புதிய வருமான வழிகளும் உருவாகலாம். கடின உழைப்புக்குச் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. நீண்ட காலமாக நீடித்து வந்த சில தகராறுகள் இப்போது ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வரும்.
கடகம் (Cancer) குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சியானது, கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் பல சாதகமான வாய்ப்புகளைக் தரக்கூடும். வேலைவாய்ப்பு அல்லது தொழில் செய்பவர்கள், முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வழிகளைப் பெறுவீர்கள். பணித்துறையில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்பு பாராட்டுகளை அள்ளி வழங்கும். மேலும், உயர் அதிகாரிகள் உங்கள் செயல்பாடுகளில் திருப்தி அடைவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி பெருகும் என்றும், உங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய நற்செய்திகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கும்.
கன்னி (Virgo) கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, முடிக்கப்படாத பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கான வாய்ப்பை பெறக்கூடும். வருமானம் உயர்வு ஏற்படக்கூடும். மேலும், ஒரு புதிய திட்டத்தில் பணியாற்றும் வாய்ப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். கூட்டாண்மையுடன் மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. அதுமட்டுமின்றி, குடும்பச் சூழல் முன்பை விட அதிக இணக்கத்துடன் திகழும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மகரம் (Capricorn) மகர ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். மேலும், புதிய வேலை வாய்ப்புகளோ அல்லது புத்துணர்ச்சியூட்டும் புதிய வாய்ப்புகளோ உருவாகக்கூடும். ஒரு முக்கியமான முயற்சியில், ஒரு பெரும் மைல்கல்லை எட்டிப்பிடிப்பீர்கள். தொழில் செய்யும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, ஒரு புதிய ஒப்பந்தமோ அல்லது கணிசமான வாய்ப்போ கைகூடலாம்.
குருவருள் பெற வியாழக்கிழமைகளில் "ஓம் விருஷபத் வஜாய வித்மஹே க்ருணீ ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ குருஹ் ப்ரசோதயாத்" என்ற குரு காயத்ரி மந்திரத்தை கூறி, "குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரஹ குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீகுருவே நமஹ" என்ற ஸ்லோகத்தை ஜெபிப்பது சிறப்பு.
குருவின் (குரு பகவான்/தட்சிணாமூர்த்தி) அருளைப் பெற ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் விரதம் இருந்து மஞ்சள் நிற ஆடைகள், புஷ்பராகம் அணிந்து, மஞ்சள் நிற மலர்களால் வழிபட வேண்டும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.